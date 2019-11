Friesoythe Die Friesoyther Geschäftsleute laden an diesem Sonntag, 10. November, zum Friesoyther Lichtertag ein. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet sein. Dabei wird es wieder das ein oder anderen Aktionsangebot geben. Eine besonders schöne Atmosphäre im Lichterglanz wird sich den Besuchern nach Einbruch der Dunkelheit bieten, so dass das Einkaufen und Bummeln zu einem tollen Erlebnis wird. Ein kostenloser Shuttlebus bringt die Besucher in die Stadt. Passend dazu hat auch der Soziale Briefkasten, Grüner Hof 14, geöffnet. Am Samstag und Sonntag, 12 bis 18 Uhr, findet dort ein Tag der offenen Tür statt. Am Samstag (10 bis 18 Uhr) und Sonntag (9.30 bis 18 Uhr) wird es in den Ausstellungsräumen von AZA Auto Jannink, Grüner Hof 9, auch wieder einen Adventszauber geben.