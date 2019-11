Friesoythe Wer die Bundesstraße 72 entlang fährt, merkt sehr schnell, wenn er durch „weiße Flecken“ der Mobilfunkverbindung kommt – etwa im Bereich um Vordersten Thüle, jedenfalls als Telekom-Kunde. Funklöcher sind ein immer wieder heiß diskutiertes Thema – gerade in den ländlicheren Gebieten. Noch immer haben es die Netzbetreiber an zahlreichen Stellen bisher nicht geschafft, schnelle Datenverbindungen mit dem Handy zu ermöglichen, manchmal ist selbst das Telefonieren nicht möglich.

Wie genau es mit der Mobilfunkabdeckung aussieht, wollte die Bundesnetzagentur herausfinden – mit einer Funklochkarte, gefüllt von den Mobilfunknutzern selbst, mit Hilfe der App „Breitbandmessung“. Die kann sich jeder auf sein Smartphone laden und im Hintergrund, zum Beispiel während einer Autofahrt, die Funkabdeckung entlang seiner Strecke erfassen lassen. Rund 187 000 Menschen in Deutschland haben das bislang getan, die Ergebnisse sind inzwischen als Karte im Internet einzusehen.

Wer sich dabei das Stadtgebiet Friesoythe ansieht, entdeckt noch reichlich weiße Flecken. Das bedeutet allerdings nicht notgedrungen, dass es in diesen Bereichen kein Netz gäbe – vielmehr fehlen bislang schlicht die Daten. Alle weißen Fläche auf der Karte hat bislang noch niemand mit der aktivierten Funkloch-App durchquert.

Stellen, an denen es nachgewiesen gar keinen Empfang gibt – Daten aller drei Mobilfunkbetreiber fließen in die Karte ein –, gibt es gleichwohl kaum im Stadtgebiet: Lediglich südlich von Augustendorf ist ein Sechseck eingezeichnet, das keine Verbindung bedeutet. Mäßige 2G-Verbindungen sind dagegen deutlich häufiger zu finden: etwa in Altenoythe entlang der L 831 bis nach Edewechterdamm, in großen Teilen von Neuscharrel und Gehlenberg, oder im Bereich Mittelsten-Thüle/Augustendorf. Das gilt gleichwohl nicht für alle Netzbetreiber gleichermaßen. Denn Vodafone-Kunden können sich hier sogar über eine 4G-Verbindung freuen.

Relativ gut bestellt scheint es im Stadtzentrum Friesoythes um schnelle Mobilfunkverbindungen bestellt zu sein: fast durchgängig 4G. Die Bundesstraße 72 in Richtung Norden weist auch gute Verbindungen aus.

Kunden von Telefónica (O2) scheinen, nach den vorliegenden Daten zu urteilen, am schlechtesten im Stadtgebiet wegzukommen. Mehr als 3G ist hier Fehlanzeige.

Um aussagekräftig zu sein, müssten also mehr Menschen die App installieren. Aber wie einfach geht das, und wie gelangen die Daten auf die Karte? Die NWZ hat die Probe gemacht. Die Installation der App ist auf gängigen Smartphones einfach. In den App-Stores ist sie unter dem Titel „Breitbandmessung“ zu finden. Einmal gestartet, erlaubt sie sowohl das Auffinden von Funklöchern als auch eine Geschwindigkeitsmessung. Wird die Funkloch-Messung gestartet, erscheint eine Karte, auf der die Position des Telefons markiert ist. Bewegt sich der Nutzer, tauchen in regelmäßigen Abständen Messpunkte auf. Wichtig: Erst wenn der Nutzer die Messung anhält, werden die Daten übermittelt. Jede Erfassung von Daten muss also bewusst gestartet und gestoppt werden.

Die Webseite oder die App erlaubt es weiterhin, die tatsächliche Datenübertragungsrate des stationären oder mobilen Breitbandanschlusses zu messen. Damit kann der Nutzer auch vergleichen, ob die Daten mit den vertraglich vereinbarten Raten übereinstimmen. Allerdings gibt es dazu auf der Webseite bislang keine Daten für Friesoythe.