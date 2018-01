Friesoythe Die neue Filiale des amerikanischen Fast-Food-Riesen Burger King in Friesoythe soll voraussichtlich am kommenden Freitag, 12. Januar, eröffnen. „Wenn die Wetterlage jetzt einigermaßen entspannt bleibt, steht einer Eröffnung am 12. Januar nichts mehr im Wege“, bestätigte eine Sprecherin von Burger King auf Nachfrage der NWZ.

Ursprünglich wollte die Fast-Food-Kette ihre neue Filiale an der Europastraße/Ecke Grüner Hof noch vor dem Weihnachtsfest eröffnen. Durch die Witterung verzögerten sich aber die Bauarbeiten. Entstehen soll eine klassische Burger-King-Filiale mit Parkplätzen und Drive-in-Schalter.