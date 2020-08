Nwz-Sommerserie Aus Friesoythe: Was macht eigentlich ein Redakteur?

Friesoythe Sommerzeit – Serienzeit in den Redaktionen. Wir wollen eine kleine Serie „Was macht eigentlich ein...“ starten und vorstellen, was an Arbeitsplätzen getan wird, die wir nicht in täglichen Serien im Fernsehen wiederfinden. Was liegt da näher, als zunächst die Fragen zu beantworten, die uns immer wieder gestellt werden? Von unseren Angehörigen, von Freunden, auf Partys und von Gesprächspartnern auf Terminen? Also dann!

Haben Redakteure Journalistik studiert ?

Nein. Die meisten Journalisten heutzutage haben zwar studiert, aber nicht alle Journalistik. Sondern Fächer, die sie besonders interessieren, zum Beispiel Geschichte, Politik, Wirtschaft – aber auch Japanologie, Niederländisch oder Erdkunde. Außerdem gibt es Quereinsteiger – Fotografen, die schreiben, Sportbegeisterte die Sportredakteure geworden sind, aber auch Bierbrauer, die ihre journalistische Ader entdeckt haben (ein reales Beispiel aus Bayern, natürlich). Das Fach Journalistik beschäftigt sich hauptsächlich mit der Theorie des Journalismus, wir sind aber Praktiker.

Wie kommt Ihr auf eure Themen ?

Wir haben verschiedene Quellen: Die Verwaltungen, Vereine und Organisationen wenden sich an uns, um Neues zu berichten. Oder wir fragen, bei bekannten Themen nach, wie der aktuelle Stand ist. Wir bekommen E-Mails, lesen Ausschuss- und Ratsunterlagen, Newsletter, andere Zeitungen, Vereinsnachrichten und sprechen mit so vielen Menschen wie möglich.

Was macht ihr, wenn mal so gar nichts los ist ?

Dann drucken wir Notizzettel zum Ausschneiden – nein, das ist ein Redakteurswitz. Klar, es gibt Zeiten, da ist sehr wenig los, zwischen Weihnachten und Neujahr, in den Ferien. Darauf bereiten wir uns vor. Wir planen Lesegeschichten, Berichte über Menschen oder historische Ereignisse, für die sonst wenig Zeit und Platz ist.

Warum fangt ihr erst um 9.30 Uhr an zu arbeiten ?

Super, oder? Ausschlafen und in Ruhe frühstücken. Darum beneiden uns viele. Komischerweise wollen sie jedoch nicht mit uns tauschen, wenn wir abends noch in Ausschuss- und Ratssitzungen müssen. Da kann es schon mal spät werden. Am Ende kommen wir auf unsere Arbeitszeit, versprochen.

Kann ich den Artikel vorher lesen ?

Nein, das ist nur üblich wenn es sich um Frage-Antwort-Interviews handelt. Wenn wir Artikel schreiben, reden wir ausführlich mit unseren Ansprechpartnern, denen dann klar ist, dass das, was sie gesagt haben, in der Zeitung landet. Wie wir es formulieren, welchen Schwerpunkt wir setzen, ist unsere Pressefreiheit. Wir bauen auf gegenseitiges Vertrauen. Und: Wenn wir einen inhaltlichen Fehler machen, schreiben wir eine Korrekturmeldung.

Wieso berichtet ihr über Unfälle? Muss das sein ?

Kurze Antwort: Ja! Längere Antwort: Das gehört auch zu unseren Aufgaben. Wir werden von Polizei und Feuerwehr informiert, wenn es zu Vorfällen kommt, bei denen Menschen in Gefahr sind, oder waren. Es ist sinnvoll, dass die Öffentlichkeit über Unglücke informiert wird. Damit wird vor gefährlichem Verhalten (Raserei, Essen auf dem Herd vergessen, und so weiter) gewarnt und die wichtige Arbeit der Rettungskräfte gewürdigt. Außerdem: Es sollen keine Gaffer am Unglücksort auftauchen, um selbst nachzusehen.

Wenn euer Name nicht in der Zeitung steht, habt ihr dann überhaupt gearbeitet ?

Ja, denn Redakteure schreiben nicht nur eigene Texte. Sie recherchieren, redigieren Texte von freien Mitarbeitern, führen Telefonate, tippen Meldungen, oder layouten Seiten.

Immer Corona. Könnt ihr mal etwas anderes berichten ?

Stimmt, Corona ist gerade das Thema. Das ist normal. Wenn Wahlen sind, geht es viel um Wahlen, in der Karnevalszeit um Karneval, und kurz vor Weihnachten... Themen haben ihre Zeit. Andere sind immer aktuell. Wir schreiben darüber, wenn es neue Entwicklungen gibt. Oder wenn sich ausdrücklich nichts tut, obwohl sich was tun müsste.