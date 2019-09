Friesoythe Wer ist die bedeutendste Persönlichkeit der Stadt Friesoythe? Dieser nicht leichten Frage möchte die NWZ-Redaktion nachgehen und baut dabei auf die Unterstützung der Bürger.

Friesoythe ist stark durch die Geschichte geprägt. Im Mittelalter durchaus von Bedeutung, fehlte es in den folgenden Jahrhunderten an Beachtung. Zumindest steht eine mögliche Mitgliedschaft in der Hanse im 15. Jahrhundert in den Chroniken. Im April 1945 kam es dann zum Tiefpunkt, als die Stadt kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges nahezu ausgelöscht wurde. Es folgten Jahre des Wiederaufbaus und die Entwicklung vom „Armenhaus der Republik“ mit einer Arbeitslosenquote von über 20 Prozent zur Boomregion. Heute präsentiert sich Friesoythe als modernes Mittelzentrums mit allen Schulformen, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und einem engagierten Vereinsleben.

Einige Beispiele

Doch das ist nur ein historischer Abriss ohne handelnde Personen. Dabei gab und gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die Einfluss auf die Stadt Friesoythe mit all ihren Ortschaften hatten und haben. Und es gibt viele Personen, die als Friesoyther auszogen, um Karriere zu machen.

Wir suchen die Namen all dieser Menschen, die für Friesoythe von großer Bedeutung sind oder waren.

Hier ein paar Beispiele: Graf Otto von Tecklenburg könnte so eine Person sein. Er wählte die Burg von Friesoythe zu seiner Residenz und sorgte dafür, dass der Ort ein wichtiger Marktplatz auf dem Handelsweg zwischen Münster und Ostfriesland wurde.

Oder denken wir an Heinrich Totting von Oytha, der 1330 in Friesoythe geboren wurde und später die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Wien mitbegründete. Ihm wurde in seiner Heimatstadt sogar im Schatten der Marienkirche ein Denkmal gesetzt. Oder was ist mit Theo Casper Wreesmann, dem „Seher“ von Friesoythe. Dieser soll ja die Zerstörung Friesoythes und noch viele andere unheimliche Dinge vorausgesagt haben. Auch ihm zu Ehren gibt es hinter dem alten Rathaus Stadtmitte ein Denkmal in der Stadt. Oder ist der 2006 verstorbene Gerhard Glup aus Thüle die größte Persönlichkeit, die Friesoythe hervorgebracht hat? Schließlich war er viele Jahre der niedersächsische Landwirtschaftsminister. Niemand in der Nachkriegsgeschichte bekleidete ein höhres politisches Amt.

Es lohnt sich auch ein Blick in die Wirtschaft. So gibt es zum Beispiel das europaweit bekannte Bekleidungsgeschäft Peek&Cloppenburg. Einer der beiden Mitbegründer des heute milliardenschweren Unternehmens, Heinrich Anton Cloppenburg, kam aus Altenoythe. Oder ein Ausflug in den Bereich Sport. Denn die vorzuschlagenden Personen dürfen durchaus noch leben. Hier haben wir zum Beispiel Frank Willenborg vom SV Gehlenberg/Neuvrees in unseren Reihen, der in der höchsten Fußball-Bundesliga als Schiedsrichter aktiv ist.

Einfach mitmachen

Es gibt auch noch unzählige andere Personen, die Friesoythe geprägt oder als Friesoyther Karriere gemacht haben. Vielleicht ist es auch eine eher weniger beachtete Persönlichkeit, die aber für Sie persönlich eine für die Stadt prägende Figur war oder ist.

Teilen Sie uns bitte Ihren Vorschlag mit, wer aus Ihrer Sicht die bedeutendste Friesoytherin oder der bedeutendste Friesoyther aller Zeiten war oder ist. Dabei geht es nicht nur um Personen direkt aus Friesoythe, sondern um alle, die im heutigen Stadtgebiet gewohnt haben oder wohnen. • Vorschläge können gerne per Post geschickt oder natürlich auch persönlich vorbeigebracht werden (NWZ Friesoythe, Am Alten Hafen 12, 26169 Friesoythe), oder per E-Mail geschickt werden an red.friesoythe@nwzmedien.de. Gerne können Sie auch in der Friesoyther Redaktion anrufen (Telefon 04491/99882900).

Es wäre schön, wenn Sie ihren Namen, Wohnort sowie Telefonnummer angeben und den Vorschlag mit ein paar Sätzen begründen würden. Eine Auflösung wird zeitnah erfolgen. Einsendeschluss ist Samstag, 14. September.