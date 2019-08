Friesoythe Die Projektentwickler Heuer und Engelhardt planen auf einem Gelände zischen Am Alten Hafen und Clauener Weg ein Alten- und Pflegeheim mit rund 80 Plätzen, Betreutes Wohnen für Senioren mit insgesamt 42 Wohneinheiten und ein Mehrzweckgebäude, das von Anbietern unterschiedlicher sozialer Leistungen genutzt werden könnte.

In einem ersten Schritt geht es nun darum, für den Geltungsbereich einen Bebauungsplan aufzustellen. Dabei gehe es noch nicht um verbindliche Festlegungen, wie die Planungen letztendlich aussehen werden, sagte Fachbereichsleiter Klaus Sandmann am Mittwochabend auf der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Stadt Friesoythe. Denn nicht nur ein Alten- und Pflegeheim sei auf dem Areal denkbar. Auch eine Stichstraße, die von Am Alten Hafen abgehen könnte, sei vorstellbar. Diese Straße könnte dann den hinteren Teil der Grundstücke am Clauener Weg erschließen und somit Hinterbebauung ermöglichen. Das sei derzeit aber nur Teil einer „Findungsphase“, wie Sandmann sagte. Er brauche jetzt erst einmal Grünes Licht von den politischen Gremien, um den Bebauungsplan auf den Weg zu bringen.

Ob dann tatsächlich das Projekt von Heuer und Engelhardt realisiert werde, sei damit nicht beschlossen. Dafür gebe es auch noch einige offene Fragen. Zum Beispiel geht es um die Übernahme der Planungskosten. Außerdem fehle noch eine Bedarfsanalyse, also ein Nachweis, dass auch tatsächlicher Bedarf an solch einem Angebot bestehe. Und einen möglichen Betreiber der Einrichtung gebe es auch nicht mehr, wurde auf der Sitzung mitgeteilt. Es habe zwar zunächst einen gegeben, doch dieser habe mit dem Investor keine Einigung erzielen können.

Der Beschlussvorschlag wurde von den Ratsmitgliedern geschlossen befürwortet, „auch als Signal, dass wir dem Anliegen aufgeschlossen gegenüberstehen“, fasste Geu­ter zusammen.