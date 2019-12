Friesoythe Die Stadt Friesoythe gehört zu den aufstrebenden Regionen in der Bundesrepublik. Zumindest, wenn es um das Thema „verbesserte Lebensbedingungen“ geht. Zu diesem Ergebnis sind das Standortanalyse-Unternehmen „Contor“ und die Zeitschrift „Kommunal“ gekommen. Sie haben bei einer gemeinsamen Studie deutschlandweit Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 20 000 und 75 000 untersucht und sind dabei der Frage nachgegangen: „In welchen Städten haben sich die Lebensbedingungen der Menschen verbessert?“

Friesoythe landete in dem Ranking auf Platz 49 und ist neben Rastede (Rang 30) und Edewecht (47) eine von drei Städten aus dem Oldenburger Land, die es unter die Top 50 der 581 untersuchten Kommunen geschafft hat. Cloppenburg liegt in der Studie auf Rang 178, den ersten Platz belegt die Stadt Werder (Havel) vor den Toren Berlins.

Ökonomie betrachtet

Der Schwerpunkt der Analyse lag dabei auf der Ökonomie. So heißt es in der Studie: Eine starke Wirtschaft sichere letztendlich die Finanzierung des Gemeinwohls. Herangezogen wurden weniger die Meinungen und Empfindungen der Menschen, sondern Zahlen. So wurden unter anderem die Bevölkerungsentwicklung, der Arbeitslosenanteil, die Kriminalitätsrate und die Bautätigkeit untersucht. Insgesamt gab es bei der Studie 67 Indikatoren, von denen jedoch nicht jede auf alle Städte angewandt wurden. So hat Friesoythe beispielsweise keine Universität oder einen Seehafen.

Geringe Kriminalität

Überdurchschnittlich gut konnte Friesoythe mit einer niedrigen Kriminalitätsrate und einem geringen Arbeitslosenanteil sowie bei der prozentualen Bevölkerungsentwicklung abschneiden. Um 4,6 Prozent ist Friesoythe laut Statistik in den vergangenen Jahren gewachsen. Das sind fast 1000 Einwohner mehr.

Das spiegelt sich in der Analyse auch bei der Bautätigkeit in der Stadt wieder. Die unter anderen bei den Genehmigungen und Neubauten von Wohnung sowie Einfamilienhäusern über dem Mittelwert lag. Auch der Bedarf an diesen Wohnbauten in der Zukunft ist überproportional hoch. Noch knapp über dem Durchschnitt lag zudem die Entwicklung des verfügbaren Einkommens (um 7,52 Prozent gestiegen, Mittelwert 7,28), leicht darunter die Lohnentwicklung. So sind laut Studie die Löhne in der Stadt um 8,86 Prozent gestiegen (Mittelwert bei 9,73).

Laut Studie heißt es, dass Friesoythe gute Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, nicht sonderlich gefährlich ist und daher als Lebensraum beliebt ist. Das scheinen gute Zukunftsaussichten zu sein.