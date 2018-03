Friesoythe Etwas länger als geplant, aber jetzt endlich geht es los. Am Mittwoch sind die ersten Arbeiten für den Bau der neuen Friesoyther Polizeiwache gestartet. Das Gebäude wird direkt am Kreisel „Grüner Hof“ gebaut. Seit einigen Tagen liegt die Genehmigung des Bauantrags vor. Investor ist Klaus Hanneken aus Friesoythe, der die Wache bauen und dann an das Land Niedersachsen vermieten wird.

Wann es soweit sein wird, dass die Polizei einziehen kann, vermochte Klaus Hanneken am Mittwoch im Gespräch mit der NWZ noch nicht abzuschätzen. Zunächst stehen umfangreiche Erdarbeiten auf dem rund 1,6 Hektar großen Areal an der Ecke Grüner Hof/Niedersachsenring an. Dann soll mit dem Bau des neuen Polizeigebäudes begonnen werden.

Die Baustellenzufahrt wird über die Umgehungsstraße erfolgen. Das hat den Vorteil, so Hanneken, das parallel zum Hausbau auch die Erschließungsstraße in Angriff genommen werden kann. Diese führt als Stichstraße von der Straße „Grüner Hof“ aus auf das Gelände. Hier soll nämlich nicht nur die neue Polizeiwache entstehen, sondern auch gleich ein ganz neues Baugebiet.

Dort sollen Wohnblocks mit mehreren Wohneinheiten entstehen. Entsprechende Erschließungs- und Bebauungspläne wurde seitens des Friesoyther Stadtrates bereits auf den Weg gebracht. Es gibt Aufzeichnungen, wonach seitens des Investors zehn Wohnblocks mit insgesamt über 50 Wohneinheiten geplant sind.

Klaus Hanneken betonte am Mittwoch aber, dass es noch nicht klar sei, wie genau das Grundstück bebaut werde. Ebenso wenig stehe schon fest, wann mit dem Bau der Mietshäuser begonnen werde.