Friesoythe Warum muss die Sauna schließen? Ist wirklich alles getan worden, um den Wellnessbereich zu retten? Gibt es noch eine Chance? Was passiert mit dem Gebäude? Diese und viele andere Fragen wurden in den letzten Tagen mit Blick auf die Entscheidung, die Sauna im Aquaferrum zu schließen, gestellt. Wir wollen an dieser Stelle die wichtigsten Fragen klären.

Warum muss die Sauna schließen?

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Der Wellnessbereich des Aquaferrums hat von Beginn an rote Zahlen geschrieben. Allein in 2017 ergab sich ein Fehlbetrag von 128 000 Euro. Zusammen mit der Gastronomie, die mit einem Minus von 56 000 Euro in 2017 ebenfalls ein dickes Defizit ausweist, flossen seit 2014 rund 450 000 Euro in den Wellness- und Gastrobereich – bezahlt aus dem städtischen Haushalt. Dabei war die Sauna eigentlich als Gewinnbringerin gedacht, also als eine Einrichtung, die Geld in die Kasse bringt.

Waren die Besucherzahlen denn so schlecht?

Im vergangenen Jahr wurden rund 10 000 Saunagäste gezählt. Ein guter Wert, der die Sauna in Spitzenzeiten sogar an Kapazitätsgrenzen bringt. 2015 waren es nur 6000 Besucher. Die Tendenz ist daher eindeutig positiv. Ursprünglich geplant worden ist aber von Beginn an mit jährlich 14 000 Gästen.

10.000 Besucher reichen nicht aus, um die Sauna kostendeckend zu betreiben?

Nein. Selbst bei den prognostizierten 14 000 Besuchern ist das kaum möglich.

Auch nicht, wenn man die Preise erhöhen würde?

Wohl nicht. Eine Tageskarte kostet 12,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer – also bleiben etwas mehr als zehn Euro netto. Viele (Stamm)-Gäste nutzen zudem Rabattaktionen wie die 10er-Karte. Dann kostet der Eintritt nur zehn Euro brutto. Abzuziehen ist auch noch ein Nettoanteil von rund 2,90 Euro, dem das Schwimmbad zuzurechnen ist (etwa durch Bad- und Umkleidenutzung). Würde man den Eintrittspreis um vier Euro erhöhen, bliebe von den 16,50 Euro nur rund 14 Euro netto übrig. Bei maximaler Auslastung von 14 000 Besuchern im Jahr wären das demnach 56 000 Euro mehr. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die Sauna bei einer Preissteigerung auf 16,50 Euro diese Besucherzahlen erreichen kann. Und selbst dann wäre ja das Defizit nicht gedeckt.

Bürgerversammlung wegen Sauna Die von der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH beschlossene Schließung der Sauna im Aquaferrum schlägt hohe Wellen. „Uns war klar, dass diese Entscheidung vor allem bei den Saunagästen auf Unverständnis stößt“, sagt Bürgermeister Sven Stratmann. Er möchte die Bürger über dieses Thema informieren und wird daher eine Einwohnerversammlung, die jedem Bürger offen steht, durchführen. Der Bürgermeister lädt alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner herzlich ein, an der Versammlung am Donnerstag, 8. Februar,um 19 Uhr im Kulturzentrum Alte Wassermühle, Alte Mühlenstraße, teilzunehmen.

Hat der Badbetreiber überhaupt etwas versucht, um die Sauna zu retten?

Betreiberin des Aquaferrums ist die Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH (Wibef). Geschäftsführerin ist Heidrun Hamjediers und sie sagt: „Wir haben im Bereich Werbung viel gemacht. Wirkung zeigten nur Werbeaktionen mit Rabatten. Das bringt uns aber nicht weiter.“ Eine Preiserhöhung hätte nach ihren Angaben auch nicht viel Sinn gemacht. Zumal man diese in einer Phase hätte einführen müssen, in der die Besucherzahlen noch weit unter 10 000 Personen lagen. Hamjediers: „Das wäre kontraproduktiv gewesen. Welcher Geschäftsmann würde in schlechten Zeiten die Preise anziehen?“ Außerdem habe man viele Möglichkeiten durchgerechnet, welche Effekte sich zum Beispiel durch Reduzierung der Öffnungszeiten oder verschiedene Preismodelle ergeben hätten. Alle Berechnungen hatten nach Angaben von Hamjediers ein Ergebnis: „Es bringt nichts.“

Darf die Sauna überhaupt kein Defizit aufweisen?

Solange das Defizit der Sauna im Aquaferrum – wie bislang geschehen – durch den städtischen Haushalt, also durch Steuergelder, gedeckt wird, lautet die Antwort: Nein. Eine Sauna gehört nämlich nicht zu den Pflichtaufgaben, die eine Kommune zu erfüllen hat. Grundsätzlich soll sich eine Stadt bei gewerblichen Angeboten zurückhalten. Wenn der gewerbliche Saunabetrieb dennoch durch die Stadt bezuschusst wird, kommt es zu einer Wettbewerbsverzerrung. Und das ist im Rahmen des EU-Beihilferechts verboten.

Gibt es eine Ausnahme oder Sonderregelungen?

Ja, die gibt es und nennt sich „De-Minimis-Regelung“. Diese besagt, dass die Stadt jährlich einen Zuschuss von 66 000 Euro oder innerhalb von drei Jahren einen Zuschuss von 200 000 Euro zahlen darf. Bei der Gastronomie läge man unter dieser Grenze, bei der Sauna weit drüber. „Man muss hierbei überlegen, selbst wenn diese Grenze überhaupt eingehalten werden könnte, ob es richtig ist, wenn die Stadt beim Aquaferrum bei 66 000 Euro und 10 000 Besuchern jährlich jedem Saunagast 6,60 Euro als Zuschuss gibt, während private Betreiber diese Unterstützung nicht bekommen“, so Hamjediers.

Warum sucht man sich keinen Mieter für die Sauna?

Das wurde geprüft. Ermittelt wurde ein Mietzins von mindestens 80 000 Euro pro Jahr. Für den Pächter kämen dann noch die Kosten für die Bewirtschaftung hinzu. „Das wird aber niemand tun, weil sich das einfach nicht rechnet“, sagt Hamjediers. Und günstiger vermieten dürfe man den Wellnessbereich auch nicht, da es eine Wettbewerbsverzerrung darstellen würde.

Wann ist endgültig Schluss?

Die Sauna ist ab dem 18. Februar geschlossen. Eintrittskarten und Gutscheine, die bis dahin noch nicht verbraucht wurden, können umgetauscht werden.

Wird die Sauna dann abgerissen?

Nein. Das Gebäude bleibt bestehen. Dieses soll für andere Zwecke weiter genutzt werden. „Wichtig ist, dass wir dort etwas unterbringen, was die Stadt ohnehin vorhalten muss oder was über Miete wirklich Geld bringt“, so die Wibef-Geschäftsführerin. Die Idee, das Gebäude als Teil einer neuen Kindertagesstätte zu nutzen, ist noch nicht vom Tisch und laut Hamjediers eine „gute Option“. Die Saunaanlage hat seinerzeit rund 300 000 Euro gekostet, befindet sich in einem guten Zustand und könnte veräußert werden. Es gibt auch Überlegungen, die Außensauna in den Außenbereich des Schwimmbades zu integrieren. Eine Entscheidung, wie es dort tatsächlich weiter gehen soll, ist aber noch nicht getroffen.