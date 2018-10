Der C-Port im Überblick

Indutriepark Der C-Port cargo & industrie am Küstenkanal wurde 2007 eröffnet und liegt am Verkehrsknotenpunkt der Bundesstraßen 72 und 401. Neben 275 Hektar Fläche für Industrie und Gewerbe bietet der C-Port mit seinem Binnenhafen am Küstenkanal die Möglichkeit des Güter- und Containerumschlags. Träger des C-Ports ist ein 2003 gegründeter Zweckverband, dem der Landkreis Cloppenburg, die Stadt Friesoythe und die Gemeinde Saterland als Träger angehören. Für Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland bietet der C-Port Ansiedlungsmöglichkeiten mit einem Quadratmeterpreis ab 14 Euro für ein erschlossenes Grundstück.

Geschäftsführer und Ansprechpartner für interessierte Unternehmen ist Arno Djuren (Telefon 04491/ 786000).

Mehr Infos unter

Mehr Infos unterwww.c-port-kuestenkanal.de