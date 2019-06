Friesoythe /Sedelsberg Der Aufschwung im C-Port setzt sich fort: Jüngster Erfolg für das Industrie- und Gewerbegebiet am Küstenkanal ist der Verkauf der Flächen des ehemaligen Niba-Geländes an die Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG (RWG). Die Genossenschaft will in den nächsten Jahren Um- und Ausbauten des Geländes für etwa sechs Millionen Euro vornehmen, heißt es in einer Mitteilung. Wesentlicher Faktor für die Standortwahl der RWG sei der Hafen mit seinen Umschlagsmöglichkeiten.

Bei der Unterzeichnung der Kaufverträge betonte Hermann Mammen, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der RWG, die langfristige strategische Bedeutung des neuen Standortes. Er sprach von einer Situation, bei der alle Seiten nur gewinnen könnten. „Der Wasserweg ist ein Zukunftsthema. Wir sind überzeugt, dass Warentransporte auf dem Wasser die richtige Antwort auf verstopfte Straßen und den Mangel an Berufskraftfahrern sind“, sagte Mammen.

Geplant ist der Ausbau zum Düngemittel- und Getreideumschlagstandort für das südliche Geschäftsgebiet der Genossenschaft. „Im ersten Schritt bauen wir eine Schiffsannahme, eine Halle für Düngemittel, eine Düngermischanlage, ein Pflanzenschutz- sowie ein Stückgutlager“, sagte Mammen. Das Investitionsvolumen beziffert er auf etwa 3,75 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt. Die Pläne sehen in den Folgejahren weitere Ausbauten – darunter eine Getreideannahme mit Siloanlage – mit einem Volumen von knapp zwei Millionen Euro vor. Die Inbetriebnahme des neuen Standortes mit künftig vier Mitarbeitern ist für die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen.

Am bisherigen Standort in Scharrel bleibe das Einzelhandelsgeschäft mit dem bekannten Sortiment erhalten. Mammen: „Wir sind absolut überzeugt von den Chancen, die sich uns am Küstenkanal bieten – nicht zuletzt auch aufgrund des durch den Bund geplanten Ausbau der Wasserstraße.“ Er dankte den Vertretern des Zweckverbandes als Träger des c-Ports für die seit eineinhalb Jahren pragmatische Zusammenarbeit.

Mit der Ansiedlung der RWG geht für den C-Port eine Zeit der Ungewissheit – vor allem mit Blick auf den Hafen – zu Ende. „Jeder, der die Entwicklung in den vergangenen Jahren ein wenig verfolgt hat, weiß, dass erst die stinkenden Müllberge und dann Anfang 2017 die Insolvenz der Niba für uns eine große Herausforderung waren“, sagte C-Port-Geschäftsführer Arno Djuren. Es sei richtig gewesen, dass sich die Mitglieder des Zweckverbandes – Landkreis Cloppenburg, Gemeinde Saterland und Stadt Friesoythe – damals für den Rückkauf des Grundstücks aus der Insolvenzmasse entschieden habe.

Zunächst habe man dann das Gelände räumen und umfangreiche Bodengutachten in Auftrag geben müssen. Das habe viel Zeit gekostet, ebenso wie die Suche nach einem geeigneten Investor.

Für Djuren, der seit knapp zwei Jahren die Geschäfte des Industrie- und Gewerbegebietes verantwortet, steht fest: „Der Aufwand und die Geduld haben sich gelohnt. Wir haben mit der RWG einen regionalen Investor gefunden, der optimal in das langfristige Konzept unseres Hafens passt“.