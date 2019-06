Friesoythe /Sedelsberg Die Traumzahl von rund 20 000 Besuchern wie beim letzten Mal wurde bei der vierten Auflage der Nordschau am C-Port nicht erreicht. Einige Tausend waren es trotzdem, die sich am Samstag und Sonntag auf den Weg zum Küstenkanal gemacht haben. Und für sie sollte sich der Weg auch gelohnt haben. Rund 100 Aussteller präsentierten sich auf der Gewerbeschau mit zum Teil aufwendigen Ständen. Außerdem gab es in diesem Jahr zusätzlich an beiden Tagen ein Streetfood-Festival mit rund 18 Trucks.

Offiziell eröffnet wurde die Nordschau am Samstagvormittag durch den C-Port Geschäftsführer Arno Djuren sowie von den Bürgermeistern Sven Stratmann und Thomas Otto. Auch die Bundestagsabgeordnete Silvia Breher war zur Eröffnung gekommen.

Stratmann sprach von einer bunten Vielfalt, die die Nordschau biete: „Hier zeigt sich die heimische Wirtschaft, und sicherlich dürften auch viele Besucher aus Neugier kommen, um einmal den C-Port zu sehen.“ Djuren war mit dem Besuch trotz der Hitze zufrieden: „Die Aussteller haben sich toll präsentiert und viel Arbeit in ihre Stände gesteckt. Das fand ich sehr gut – und die zahlreichen Besucher auch.“ In drei Jahren soll es eine Neuauflage geben.

