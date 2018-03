Friesoythe /Sedelsberg Es ist fast genau ein Jahr her, als für die Firma Niba GmbH mit Sitz am C-Port die Einleitung einer Insolvenz beantragt wurde. Stand Anfang April 2017 noch eine Rettung des Recycling-Unternehmens im Raum, wurden wenige Monate später doch die Türen geschlossen. Zurück blieb ein Gelände in bester Lage des C-Ports, das bis heute eher einem Schandfleck gleichkommt. Meterhohe Müllberge – bestehend aus Restmüll, Matratzen, Autoreifen, Bauschutt und vielem mehr – türmen sich dort. Die Menge wird auf über 35 000 Tonnen geschätzt. Doch was vor einem Jahr noch fast undenkbar schien, passiert im Moment: Die Müllberge werden kleiner.

Nach und nach wird der Unrat abgetragen. Die Entsorgung in Auftrag gegeben hat der Zweckverband Interkommunaler Industriepark Küstenkanal als Betreiber des C-Ports. Dieser hatte das Niba-Gelände im August 2017 mitsamt des Mülls gekauft. Um das Gelände wieder verkaufen zu können, wird es nun geräumt.

1100 Tonnen Restmüll sind bereits abgefahren worden, sagte C-Port-Geschäftsführer Arno Djuren am Mittwoch im Gespräch mit der NWZ. Zudem verließen schon rund 700 Tonnen Altholz das Hafengelände. „Ich freue mich über jeden vollen Container, der an meinem Büro vorbeifährt“, sagte Djuren, der seinen Arbeitsplatz im Verwaltungsgebäude direkt an der Zufahrt zum Kaianleger hat.

Während der Restmüll zu einer Müllverbrennungsanlage nach Bremerhaven gefahren wird, werden die Restholzabfälle vor Ort zu Humus verarbeitet, der in Biogasanlagen für nachwachsende Rohstoffe verwendet wird.

Geschäftsführer Djuren ist zuversichtlich, dass das komplette Niba-Gelände fristgerecht bis zum Juni geräumt ist. Dann werden sich bestimmt auch die Kaufverhandlungen besser führen lassen. Wie Djuren bestätigt, gibt es zwei potenzielle Interessenten für das Grundstück mit Immobilie. Welche Firmen das sind, wollte er nicht sagen, nur so viel: „Aus dem Entsorgungsbereich kommen sie nicht.“