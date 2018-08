Friesoythe /Sedelsberg Der Brückeneinsturz im italienischen Genua mit über 40 Toten ist eine schreckliche Tragödie. Es muss schnellstens geklärt werden, wie so etwas geschehen konnte. Gleichzeitig stellt sich bei uns vor Ort die Frage, ob ähnliches auch hier passieren könnte. Natürlich gibt es im Nordkreis keine hohen Talbrücken wie in Genua, dennoch führen zahlreiche Brücken über Gewässer und andere Straßen. Und man darf erwarten, dass diese sicher sind.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat alle Brücken im Friesoyther Stadtgebiet und in der Gemeinde Saterland unter die Lupe genommen, die sich im Bereich der Bundesstraßen 72 und 401 befinden – immerhin sind das 24. Alle Bauwerke wurden anschließend in einer Skala von 1,0 bis 4,0 benotet. Die Ergebnisse wurden kürzlich vorgestellt.

Die gute Nachricht. Keine Brücke ist richtig schlecht. Doch es gibt große Unterschiede in der Bewertung. Am besten schneidet die B-72-Brücke ab, die in Friesoythe über den Birkhahnweg führt. Diese erhielt die Note 1,3, was gleichbedeutend ist mit einem sehr guten Zustand. Dem steht die B-401-Brücke in Kampe über die Soeste als schlechteste Brücke entgegen. Diese erhielt die Note 2,8, was lauf Bundesanstalt einem ausreichenden Zustand entspricht. Insgesamt erhielten die 24 Brücken in Friesoythe und dem Saterland im Durchschnitt eine 2,16. Das bedeutet laut Bundesanstalt einen befriedigenden Zustand.

Erst ab einer 3,0 werden die Brücken als in einem nicht ausreichenden Zustand beschrieben, ab 3,5 als ungenügender Zustand. Ausschlaggebend für die Bewertung waren die im Rahmen einer Prüfung festgestellten Schäden und Mängel in puncto Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit.