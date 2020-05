Wirtschaft: Aus Bio-Abfall soll Kohle werden

Friesoythe /Sedelsberg Auf dem C-Port-Gelände am Küstenkanal wird derzeit eine Halle gebaut. Auf den ersten Blick recht unscheinbar. Doch dieses Gebäude ist Teil eines innovativen Pilotprojektes. Die Firma Bioreformer GmbH aus dem emsländischen Lähden baut dort eine Anlage, die Aktiv- und Pflanzenkohle aus organischen Substanzen produzieren soll.

Derzeit ist die mobile Halle noch im Bau. Wann der Testbetrieb beginnen wird, steht auch noch nicht fest. Doch wenn die Testphase beginnt, werden dort pro Woche zwei Lkw-Ladungen organische Substanzen verarbeitet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Bioreformer und dem Zweckverband Interkommunaler Industriepark Küstenkanal als Betreiber des C-Ports. Angeliefert und verarbeitet werden nach Unternehmensangaben Materialien wie Waldrestholz, Straßenbegleitgrün, Sägemehl, Späne, Einstreu, Kakaoschalen, Klärschlamm, Altbrot, oder gebrauchte Aktivkohle.

„Wir freuen uns, dass wir bald unsere innovative Technik mit komplexen Trocknungsprozessen und gezielter Produktforschung am Küstenkanal ausprobieren zu können“, sagte Andreas Tiemann, einer der Geschäftsführer der Firma Bioreformer. In der mobilen Halle auf einer vom C-Port angemieteten Fläche würden aktuell Maschinen angeliefert und gelagert. „Sobald dann grünes Licht vom Gewerbeaufsichtsamt in Oldenburg gegeben wird, werden wir die Anlage aufbauen und dann mit dem Probebetrieb beginnen.“ Tiemann betonte, dass die geplante Anlagentechnik auf eigenem Know-how basiere und ständig den Gegebenheiten angepasst werde.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Wir sind seit 2012 im Bereich Aktiv- und Pflanzenkohle aktiv und arbeiten intensiv mit einigen Universitäten im Bereich der Produktforschung zusammen. Wir investieren im C-Port nicht nur in unsere eigene Anlagentechnik, sondern wir wollen nach einem erfolgreichen Testlauf die Technik auch selbst betreiben“, so Tiemann. Nach den jetzigen Überlegungen werde der Probebetrieb maximal auf eine Tagesleistung von 49 Tonnen ausgebaut werden.

Tiemann und der zweite Geschäftsführer Christoph Zimmermann machten in der Mitteilung zudem deutlich, dass das Bioreformer-Projekt nicht im Zusammenhang mit den derzeit diskutierten Ansiedlungen einer Biomethananlage und einer Transformationsanlage für Gülle stehe.

Nach erfolgreichem Testbetrieb kann sich die Firma Bioreformer perspektivisch vorstellen, ein Grundstück am C-Port zu kaufen. Tiemann: „Auch darüber hat es bereits vor längerer Zeit Gespräche gegeben und wir freuen uns, dass von Seiten des Zweckverbandes eine Ansiedlung realisierbar ist.“ Es sei aber zu früh, derzeit in dieser Hinsicht die nächsten Schritte zu gehen. „Aber für uns steht fest, dass wir unsere erste Anlage für einen Vollbetrieb gerne am C-Port bauen wollen.“

Aus Sicht des C-Port sei der Pilotbetrieb der Bioreformer GmbH ein Vorhaben, dass „uns gut zu Gesicht steht“, sagte C-Port-Geschäftsführer Arno Djuren. Ein Zweck des C-Port seit laut Verbandsordnung schließlich, die Ansiedlung von Betrieben mit Innovationscharakter zu fördern. Djuren würde sich freuen, wenn im Ergebnis der Pilotphase eine Ansiedlung des neuartigen Verfahrens am Küstenkanal erfolge. „Aber das ist im Moment erst einmal noch Zukunftsmusik. Wir haben das Interesse der Bioreformer GmbH an einem Grundstück im Verbandsausschuss besprochen und einer möglichen Ansiedlung unter klar festgelegten Bedingungen zugestimmt. Wir werden sehen, was sich nach einem erfolgreichen Testbetrieb umsetzen lässt.“