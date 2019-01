Friesoythe Ob „Dinner for One“ oder der „Silvesterpunsch“ – gerade am letzten Tag des Jahres pflegen viele Menschen Traditionen und Bräuche. Ebenfalls eine Tradition in der NWZ-Redaktion Friesoythe ist das Bleigießen als Jahresabschluss. Seit 2017 findet dies aber nur noch in der ökologischen Variante mit Wachs statt.

Ich habe mich für ein Stück Wachs in Pilzform entschieden. Vorsichtig lege ich dieses auf den Löffel und halte ihn über die Flamme der Kerze. Jetzt heißt es abwarten, bis das Wachs geschmolzen ist. Mit Schwung kippe ich den Löffel und sehe zu, wie das Wachs in die Schüssel mit Wasser tropft. Den Kollegen und mir ist schnell klar: Das kann nur eine Glocke sein. Also schaue ich die Bedeutung nach: „sich ausprobieren“. Das könnte ja theoretisch alles bedeuten. Mal sehen, ob ich im kommenden Jahr etwas in Angriff nehmen werde, was ich vorher noch nie gemacht werde. Vielleicht ein neues Instrument lernen? Oder doch lieber eine neue Sportart ausprobieren? – Das werde ich wohl dem Zufall überlassen.

• Heiner Elsen

Auf den ersten Blick sieht der „Wachsklecks“ mal wieder richtig komisch aus. Als „Haufen“ oder „Klumpen“ könnte man mein Ergebnis des Wachsgießen definieren. Bis mir die Kollegen dann den entscheidenden Hinweis geben, den „Klumpen“ umzudrehen. Und siehe da – sofort sind sich alle einig: „Das sieht aus wie eine Ananas“. Das Internet deutet eine Ananas als „Stille Liebe“. Wenn Liebe dabei ist, kann 2019 ja nicht so schlecht werden.

• Niklas Grönitz

Es ist mein erstes Mal Wachsgießen. Tatsächlich kannte ich den Brauch vorher auch nicht. Mein Stückchen Wachs ist eine Sektflasche. Wenige Augenblicke später ist wegen des geschmolzenen Wachses nichts mehr davon zu erkennen. Zeit, um das Wachs ins Wasser zu lassen. Leider gelingt es mir nicht in einem Guss – wird aber schon nicht so schlimm sein. Das Ergebnis ist eine Mischung aus einer Qualle und einem Atompilz. Qualle hieße „Fehleinkäufe – das Geld reicht nie“. Kann schon mal nicht sein, weil ich nie dazu komme, mein Geld im großen Stil auszugeben. Eine Bedeutung zum Atompilz finde ich leider nicht – aber wenigstens zu einem gewöhnlichen Pilz. „Abwechslung muss sein“ lautet die Erklärung. Zum Glück habe ich noch in den Wintertagen vor, ein paar Tage zu verreisen. Hoffentlich wird der Urlaub nicht der „teure Reinfall“.

Als mein Stück Wachs in Form eines Geldsackes im Löffel geschmolzen ist, lasse ich die Flüssigkeit ins kalte Wasser gleiten. „Ein Fisch“, erkennt der Kollege sofort. Ich finde, es ist eher eine Eidechse, wenn man das Tier von oben betrachten würde. Mal gucken, was darin gedeutet wird. Der Fisch bringt im neuen Jahr einen Geldsegen. Die Eidechse bedeutet: „glitschige Angelegenheit“. Da wird mir das Geld wohl gleich wieder entgleiten. Bei näherer Betrachtung könnte mein Wachstierchen auch ein Stier sein. „Es gemütlich angehen lassen“, heißt es da. Das gefällt mir am besten. Zum Glück kann man sich seine Zukunft selbst gestalten.

• Reiner Kramer

Die Wachsmasse zischt im kühlen Wasser, aus dem Dampf schält sich ein Gebilde, das schon auf dem ersten Blick Geld und Glück verheißt. Natürlich nicht. Hier zischt nichts, und es dampft auch nicht. Der Wachs verteilt sich derart auf dem Boden der Glasschüssel, dass die erste Assoziation nicht nur bei mir ist: eine Insel. Kurz aus dem Wassertank gehoben, ist sogar eine Wölbung zu sehen, die ich als als Palme identifiziere, um ja keine Zweifel an der Deutung aufkommen zu lassen. „Jemand kommt näher an dich heran, als dir lieb ist“, verrät eine Deutung dazu. Okay... Eine andere bedeutet: Du bist einsam. Naheliegend bei dem Motiv. Ich mache mir meine eigene Deutung: Ich fahre im nächsten Jahr auf eine Insel, auf der ich einen schönen Urlaub verbringen werde. Um das klar zu machen: keine einsame Insel und alleine fahre ich auch nicht.

In diesem Sinne wünscht die NWZ-Redaktion Friesoythe allen Leserinnen und Lesern ein frohes neues Jahr.