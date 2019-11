Friesoythe Ein Weihnachtsbaum unter dem keine Geschenke liegen? Bei uns fast undenkbar. Doch für viele Kinder in anderen Ländern ist das leider Realität. Deshalb packen jedes Jahr Freiwillige in Deutschland und auf der ganzen Welt Geschenke für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Auch der Soziale Briefkasten in Friesoythe ist mit dabei. „30 Kartons sind schon gepackt“, sagt Ursula Decker, Lehrkraft bei der Jugendwerkstatt. Schon seit 14 Jahren leitet sie die jährliche Aktion in Friesoythe. Knapp 30 Teilnehmer machen dieses Mal mit. Darunter auch Kollegen im Sozialen Briefkasten, die Auszubildenden und freiwillige Helfer von außerhalb.

Jasmin Büntjen ist eine dieser freiwilligen Helfer und Teilnehmer. „Ich habe ein Stofftier, Süßigkeiten und Zahnpasta in meine Box gelegt“, sagt die 18-Jährige aus Neuscharrel. Ihre Box ist für ein kleines Kind gedacht. Ob Junge oder Mädchen ist egal – die Farben sind neutral gehalten. „Meine Tante hat kleine Kinder, deshalb weiß ich, was die so mögen“, sagt Jasmin.

„Was in die Boxen kommen kann, ist klar vorgegeben“, sagt Decker. Bei der weltweiten Organisation gibt es Richtlinien über den Inhalt der Geschenkkartons. Willkommen sind zum Beispiel Spielzeug, Kuscheltiere, aber auch Hygieneartikel wie Haarbürsten oder Duschgel. „Jedoch müssen Flüssigkeiten unbedingt auslaufsicher verpackt werden“, darauf macht Decker aufmerksam.

Weiter dürfen Süßigkeiten hinein, hier ist das Mindesthaltbarkeitsdatum zu beachten. Schulmaterialien sind auch beliebte Geschenke, die jedes Kind gebrauchen kann. Kleidungsstücke wie wärmende Handschuhe, Mützen und Schals sind im Winter ebenfalls ein nützliches Geschenk.

Nicht in die Box dürfen zum Beispiel gebrauchte Gegenstände sowie Süßigkeiten mit Nüssen und Lebkuchen. „Angstauslösende Dinge“ wie Kriegsspielzeug gehört ebenfalls nicht in die Geschenkbox.

„Die Geschenke hier aus Friesoythe kommen alle zu Kindern, die in Osteuropa leben“, sagt Decker. „Zu den Dingen können die Teilnehmer auch gerne eine persönliche Grußkarte hinzulegen“, ergänzt Jörg Busse, Leiter des Sozialen Briefkastens.

Ihm und Ursula Decker geht es bei dieser Aktion zum einen darum, den Teilnehmern in Friesoythe soziales Engagement zu vermitteln. „Dass man auch mal etwas für andere tut“, sei wichtig, sagt Busse. „Wenn wir im Unterricht über Weihnachten sprechen, sprechen wir auch über Geschenke. Dabei gibt es ganz viele Kinder und Jugendliche, deren Familien sich keine Geschenke leisten können“, sagt Decker. Als positives Beispiel fürs Spenden hat sie eine Familie in Erinnerung: „Die kommen jedes Jahr und spenden sechs Kartons.“