Spundwand soll Soeste schützen

Friesoythe Erst kürzlich war der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies in Friesoythe zu Besuch und überreichte Bürgermeister Sven Stratmann einen Förderbescheid über 344 500 Euro. Das Geld ist für die Sanierung der Burgwiese in Friesoythe gedacht. Das Gelände an der Soeste diente damals als Müllhalde. Der Unrat und eventuell eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg liegen bis heute ein paar Meter unter der Grasnarbe vergraben. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Fläche, auf dem zum Teil eine neue Kindertagesstätte gebaut werden soll, betragen rund 530 000 Euro.

Jetzt ist die Ausschreibung für die Altlastensanierung erfolgt. Es geht um die Erstellung von Spundwänden 8350 Quadratmeter, die das Soeste-Ufer vor Schäden schützen soll, um das Auskoffern von 4000 Kubikmetern Boden und Siedlungsabfälle, die Entsorgung von 3200 Tonnen Siedlungsabfälle sowie die Lieferung und den Einbau von 2000 Kubikmetern Füllsand.

Die Erdarbeiten sollen in der ersten Septemberwoche 2019 starten und in der letzten Oktoberwoche 2019 beendet sein.

Die Sanierungsarbeiten werden von einem Bombensuchdienst begleitet.