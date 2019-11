Friesoythe Gleich fünf neue Ärzte verstärken seit kurzem das Team des St. Marien-Hospitals Friesoythe. „Damit ist es uns gelungen, die hohe medizinische Versorgungsqualität in mehreren Fachgebieten weiter zu verbessern“, sagte Geschäftsführer Bernd Wessels. Besonders erfreulich sei, dass das Krankenhaus zugleich junge und erfahrene Mediziner gewinnen konnte, die für einen längeren Zeitraum bleiben möchten.

Mit den Neueinstellungen stelle sich das St. Marien-Hospital Friesoythe fachlich noch breiter auf und sei somit noch besser für die Zukunft gerüstet, freute sich der Geschäftsführer bei der Vorstellung der neuen Ärzte: „Letztlich kommt die Stärkung der medizinischen Kompetenz unseren Patienten zu Gute“.

Dr. Romulus Ovidiu Moldovean ist seit dem 1. August als Chefarzt für Anästhesiologie und Intensivmedizin im St. Marien-Hospital tätig. Nach dem Medizinstudium in seinem Heimatland Rumänien hat der neue Chefarzt seit 2010 zunächst als Anästhesist in Deutschland gearbeitet. Nach Stationen am Marienhospital Osnabrück und dem Christlichen Krankenhaus Quakenbrück war Dr. Moldovean seit dem 1. Juni 2016 Leitender Notarzt für den Landkreis Cloppenburg. Neben den Zusatzbezeichnungen als Notfallmediziner und für Palliativmedizin besitzt er auch die Zusatzbezeichnungen Intensivmedizin und Schmerzmedizin in dem Gebiet Anästhesiologie.

In der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin hat am 1. August auch die Fachärztin für Anästhesie Ursula Rieder ihre Arbeit als Leitende Oberärztin aufgenommen. Sie besitzt neben weiteren Zusatzqualifikationen unter anderem die Zusatzqualifikation für Rettungsmedizin.

Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Franka Hanneken gehört seit dem 16. September zum Team des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) am St. Marien-Hospitals Friesoythe. Dr. Hanneken verstärkt dort die ambulante ärztliche und psychotherapeutische Behandlung psychisch kranker Menschen. Die gebürtige Frankfurterin war zuletzt in der Karl Jaspers Tagesklinik in Cloppenburg angestellt. Für den Wechsel nach Friesoythe hat sie sich entschieden, weil „ich hier zugleich eine neue berufliche Herausforderung finde und in einem angenehmen Umfeld arbeiten kann.“

Dr. Farid Alexander Jamai ist seit dem 1. Oktober als Chefarzt im St. Marien-Hospital tätig. Der aus Hannover stammende Gastroenterologe und Facharzt für Innere Medizin war zuletzt Leitender Oberarzt im Klinikum Bremerhaven Reinkenheide. Dr. Jamai betreut im St. Marien-Hospital und im benachbarten MVZ zugleich stationäre wie ambulante Patienten. Diese Verknüpfung ist für den neuen Chefarzt ideal: „Ich habe mich bewusst für Friesoythe entschieden, weil ich hier meinen Anspruch von einer medizinischen Versorgung auf höchstem Niveau realisieren kann.“

Die Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie Dr. Georgia Ioannou ist im St. Marien-Hospital seit dem 1. November als Oberärztin mit dem Schwerpunkt für Handchirurgie in der Abteilung für Unfallchirurgie tätig. Nach ihrem Medizinstudium in Leipzig hat Dr. Georgia Ioannou unter anderem in Hannover, Celle und in der Universitätsklinik Leipzig gearbeitet. Zuletzt war sie als Spezialistin für Handchirurgie in Braunschweig aktiv. Am St. Marien-Hospital Friesoythe freut sich die neue Oberärztin vor allem auf „eine interessante Zusammenarbeit mit Fachkollegen, die wegen ihrer großen Kompetenz weithin geschätzt werden“.