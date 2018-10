Friesoythe In der Diskussion um das Profil als „Eisenstadt“ für Friesoythe hat sich jetzt der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Friesoythe mit einer neuen Stellungnahme an Bürgermeister Sven Stratmann gewandt. „Die Eisenstadt überzeugt als Marketingkonzept wie auch als Stadtprofil, weil es sich um ein individuelles, unverwechselbares Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt handelt. Durch den Beitritt zum Ring der europäischen Schmiedestädte wurde bereits der Grundstein dafür gelegt, dass unsere Stadt weit über die regionalen Grenzen hinaus als nördlichste ,Schmiedestadt’ Bekanntheit erlangt hat“, gibt der HGV bekannt. Dieses Profil hätte unter anderem dazu beigetragen, dass Friesoythe in 2014 die Cityoffensive des Landes Niedersachsen „Ab in die Mitte“ gewinnen konnte.

„In der Stadt Friesoythe sind zahlreiche Firmen des metallverarbeitenden Handwerks ansässig. Die BBS fördert den Ausbildungsbereich Metall durch einen überdurchschnittlich großen Fachbereich“, heißt es weiter. Ebenfalls bezieht der HGV zur Stellung in der Bevölkerung Position. „Die Akzeptanz des Eisenstadt-Profils zeigt sich zudem in den zahlreichen ehrenamtlichen Engagements von Unternehmen, Vereinen und Privatleuten, die in den letzten Jahren viel Zeit und auch finanzielle Mittel aufgewendet haben, um unsere Stadt unverwechselbar zu gestalten“, so die Stellungnahme.

Hierzu zählen unter anderem der „Münzfund von 1935“ vor der Spar- und Darlehnskasse, die Eisenkunstwerke vor der LzO, der „Seher von Friesoythe“, der Sensenschmied vor dem Modehaus Thien, der Glockenturm im Park und die Wandmalerei an der Moorstraße.

Ein weiterer oft genannter Kritikpunkt am Motto „Eisenstadt“ war, dass sich gerade die Dörfer der Stadtgemeinde Friesoythe nicht damit identifizieren konnten. „Auch in den Ortschaften besinnt man sich auf die geschichtliche Herkunft. So sind zum Beispiel im Kulturzentrum Gehlenberg Schmiedewerkzeuge ein wesentlicher Bestandteil der Führungen durch das Technikmuseum. In Altenoythe ist seit einigen Jahren der Schmied vom Bauernmarkt nicht mehr wegzudenken und das Fundament der Altenoyther Kirche wurde unter anderem aus einer Schlacke gegossen, die aus der Eisenverhüttung gewonnen wurde“, so der HGV.

Aus den genannten Gründen soll das Profil laut Meinung des HGV nicht abgeschafft werden: „Damit würden sämtliche Aktivitäten und das Engagement vieler seit 2010 mit Füssen getreten.“

So stellt der HGV Friesoythe den Antrag an den Rat der Stadt Friesoythe, über die Beibehaltung des „Eisenstadt“-Profils zu befinden. Weiterhin stehen die Mitglieder für jede Form der Unterstützung des Profils zur Verfügung.