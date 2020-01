Friesoythe Die Arbeitslosigkeit in der Region Friesoythe ist im Januar stark gestiegen und liegt weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau. Konkret heißt das: Mit insgesamt 1751 Personen waren 207 Personen mehr arbeitslos gemeldet als im Dezember. Das bedeutet einen Anstieg um 13,4 Prozent. Im Vergleich zum Januar 2019 ist die Arbeitslosenzahl um 149 Personen gestiegen, was ein Plus von 9,3 Prozent entspricht.

Die aktuelle Arbeitslosenquote stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent, während sie im Vorjahr 5,2 Prozent betrug.

„Die Region Friesoythe ist traditionell aufgrund der Branchenstruktur stärker von der Winterarbeitslosigkeit betroffen“, erklärte Georg Vaske, Teamleiter Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit Friesoythe, die Zahlen. Die Zahl der Arbeitslosen falle in diesem Jahr bislang aufgrund der guten Auftrags- und Wetterlage jedoch recht verhalten aus.

Die konjunkturellen Einflüsse spielten ebenfalls eine Rolle. Sie würden ebenfalls für steigenden Arbeitslosenzahlen sorgen, insbesondere in den Produktionsbereichen, sagte Georg Vaske.

Vor allem die Zahl der männlichen Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat stark angestiegen. Im Dezember 2019 waren es 755 Männer, im Januar 2020 bereits 918 Männer. Das macht einen Anstieg von 21,6 Prozent. Bei den Frauen sieht es etwas freundlicher aus. Hier waren es mit 833 Frauen 44 mehr als im Vormonat (plus 5,6 Prozent).

Der Anstieg bei den jungen Erwerbslosen unter 25 Jahren (Januar: 185 Personen) und bei älteren Erwerbslosen ab 50 Jahren (Januar: 628 Personen) hält sich mit jeweils rund 14 Prozent die Waage.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen stieg mit 443 auf 456 Personen nur leicht an (plus 2,9 Prozent). Bei den ausländischen Arbeitslosen gab es eine Steigerung von 10,8 Prozent, von 277 Personen im Dezember auf 307 Personen im Januar.