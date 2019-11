Friesoythe Die Arbeitslosigkeit hat sich im Geschäftsstellenbezirk Friesoythe von September auf Oktober geringfügig um sieben Personen auf insgesamt 1421 Personen verringert. Das gab die Agentur für Arbeit am Dienstag bekannt. Das waren 35 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Oktober 4,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich unwesentlich niedriger auf 4,5 Prozent.

„Im Oktober meldeten sich viele junge Menschen aus der Arbeitslosigkeit ab, die beispielsweise ein Studium zum Wintersemester beginnen“, sagte Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. In Zahlen bedeutet das für den Friesoyther Bezirk. Die Zahl der jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren ist im Vergleich zum Vormonat um 19 Personen gesunken und betrug nun im Oktober 150 Personen.

Ansonsten spiegelten sich in der Personalnachfrage der Unternehmen und in der Dynamik am Arbeitsmarkt laut der Agenturleiterin weiter Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung wider: „Die heimischen Betriebe meldeten im Oktober rund 25 Prozent weniger Stellen als im Vorjahr. Zudem haben sich mehr Arbeitnehmer arbeitslos gemeldet und weniger in Arbeit abgemeldet als vor einem Jahr.“