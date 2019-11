Friesoythe „Ich habe immer alle möglichen Beutel dabei“, sagt Marianne Crone. Sie ist Marktleiterin bei Zimmermann in Friesoythe. Wenn sie selbst einkaufen geht, bringt sie eine Tasche mit. Denn Einweg-Plastiktüten in Anspruch zu nehmen, ist umweltschädlich. Auch in ihrem Betrieb ist ein Wandel spürbar.

Seit zwei Monaten sei der Verbrauch von Plastiktüten deutlich zurück gegangen, berichtet Crone. Nur noch zehn bis 15 Prozent des vorigen Umfangs würde verbraucht werden, bedeute: „Nur noch eine Tüte am Tag“ verlässt hier im Schnitt den Laden. 90 Prozent der Kunden kommen mit eigenen Taschen und Tüten in den Laden.

Verpackungen gespart

Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, könnte bereits ab 2020 ein Plastikverbot in Deutschland gelten und dafür sorgen, dass weniger Plastik in die Umwelt gelangt. „Ich finde das gut so“, sagt Marianne Crone. Biogurken in Plastik verschweißt sieht sie selbst nicht gern. Ein Weniger an Plastik würde sie begrüßen. „Ich habe vorher viel Fleisch verpackt gekauft, nun gehe ich öfters, aber dosierter einkaufen“, sagt die Marktleiterin. Das habe zur Folge, dass sie viele Verpackungen spare.

Auch im Sortiment von Zimmermann selbst wird der Plastikanteil immer geringer. „Wir stellen gerade auf Bio-Einweggeschirr um.“ Wer dennoch auf eine Tüte bei Zimmermann besteht, muss 20 Cent zahlen. Alternativ bietet der Markt auch Leinensäcke und Papiertüten an.

Einen Kaffee zum Mitnehmen im mitgebrachten Mehrwegbecher wird bei der Bäckerei Glup im Famila-Center in Friesoythe gerne befüllt. Das sei kein Problem, sagt Mitarbeiterin Dagmar Böker. Oft käme das aber noch nicht vor. Auch sie nennt das angestrebte Plastikverbot „eine gute Sache“. Die Verkäufer geben hier aber generell nicht viele Waren in Plastik aus. Meist gibt es Papiertüten, wer möchte, kann für einen Euro auch einen Leinenbeutel erwerben.

Bei „Ernstings Family“ in Friesoythe gibt es auch Plastik-Alternativen zu kaufen. „Man will ja auch nicht einfach so mit Unterwäsche den Laden verlassen“, begründet Elke Stoff. Die Verkäuferin weiß aber auch, dass immer noch viele Plastiktüten gekauft werden. Dennoch: Rund 65 Prozent der Kunden bringen beim Kauf selbst eine Tasche mit, weil sie für diese nicht extra zahlen müssen. Auch die Verkäuferin begrüßt das Verbot, vor allem in Plastik verpacktes Gemüse halte sie für unnötig.

Elke Stoff selbst hat auch immer ihre Taschen dabei, und wenn nicht, sieht sie das ganz praktikabel: „dann klemm ich mir das so unter den Arm“, sagt die Verkäuferin.

Immer mehr Alternativen

Die Pressesprecherin der Bünting Unternehmensgruppe, Martina Monsees, berichtet von einem umweltfreundlichen Wandel in den Märkten: Es werde immer weniger zur Plastik gegriffen. Auch der Famila-Markt in Friesoythe, der zu Bünting gehört, arbeitet daran, so wenig Plastiktüten wie möglich anzubieten und zu verkaufen. Die Herstellung von Schlaufentragetaschen wurde bereits eingestellt. „Finden Kunden an den Kassen von Famila-Märkten noch vereinzelt Taschen, handelt es sich um Restbestände“, klärt Martina Monsees auf.

„Es werden immer mehr Alternativen wie zum Beispiel Papiertüten, Baumwolltaschen, Kühltaschen und Transportboxen angeboten“, sagt Monsees. Ebenso wird im Obst- und Gemüsebereich darauf geachtet, wiederverwendbare Transporthilfen oder Mehrweg-Frischenetze zu nutzen. Diese waschbaren Netze werden gut von den Kunden angenommen und beim nächsten Einkauf wieder mitgebracht.

Den Trend hin zu umweltfreundlichen Lösungen merkt man auch an der Fleisch- und Käsetheke in allen Filialen der Bünting Unternehmensgruppe. Gerade im Bedienbereich würden deutlich häufiger Kunden Behältnissen für Fleisch, Wurst und Käse selbst mitbringen. Dafür müssten aber Hygienevorschriften eingehalten werden. Diese Vorschriften würden von den Mitarbeitern beachtet und dem Kunden genauestens erklärt, so die Bünting-Pressesprecherin.