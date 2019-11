Friesoythe In Friesoythe leuchtete es am Wochenende an allen Ecken und Enden der Hauptgeschäftsstraßen. Die Geschäftswelt sorgte für sehr viel Licht bei den vom Handels- und Gewerbeverein (HGV) organisierten achten Friesoyther Lichtertagen. Neben dem Licht zeigten sich zahlreiche Geschäfte auch schon im vorweihnachtlichen Glanz. So nutzten viele Besucher die Möglichkeit zum Flanieren durch die Stadt und zu einem Bummel in den geöffneten Geschäften. Es war der letzte „verkaufsoffene Sonntag“, denn weitere wird es in diesem Jahr nicht geben.

Den Gästen etwas Besonders bieten und eine Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken, das ist eigentlich Sinn und Zweck des vorweihnachtlichen Bummels. Die Besucher wurden mit strahlendem Lichterglanz und vorweihnachtlichen Boten empfangen. Glühwein, Punsch und Leckereien gehörten dazu.

Das Angebot reichte von Adventsgestecken, Blumen aller Art, Wohnträume, Krippen und Kalender, Schuhtrends bis hin zur aktuellen Brautmode, edlen Schmuck, Tischwäsche für jeden Anlass oder ein funkelnagelneues Fahrrad. Auch für die kleinen Besucher war für Abwechslung mit Rutsche und Trampolin und das noch kostenlos auf dem Lichterfest gesorgt. Mit ein wenig Glück konnte man am Stand des Don Bosco Kindergarten ein Gewinn mit nach Hause nehmen.

„Adventszauber“ hieß es im Autohaus Jannink am Grünen Hof und gleich gegenüber hatte die Jugendwerkstatt Sozialer Briefkasten zu einem Tag der offenen Tür geladen. Wer von den Besuchern nicht so gut zu Fuß war, der hatte die Möglichkeit, mit dem vom HGV organisierten gelben Shuttlebus von einem Ort zum anderen zu fahren.