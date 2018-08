Friesoythe Das Jahr 2022 scheint noch so weit weg zu sein. Betrachtet man den gewöhnlichen Alltag, ist es das auch. Betrachtet man allerdings den Bau einer Umgehungsstraße, sind viereinhalb Jahre nahezu ein Wimpernschlag. Vor allem, wenn man erst am Anfang eines solchen Großprojektes steht. Doch will die Stadt Friesoythe den dritten und somit letzten Teil der Ortsumgehung – den Münsterlandring – tatsächlich bauen, muss die Baumaßnahme bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Denn so lange läuft die sogenannte Planfeststellung der Trasse.

Das bedeutet, dass der Verlauf der Umgehungsstraße bereits feststeht und der rechtskräftige Plan in der Schublade des Rathauses liegt. Auf dieser Grundlage versucht die Stadt Friesoythe derzeit auch, Fördermittel für die Baumaßnahme aufzutreiben. Im Raum steht eine Investition von 1,5 Millionen Euro. Doch in viereinhalb Jahren läuft die Gültigkeit der Planfeststellung ab. Die Zeit drängt also.

Viel wichtiger als das Einwerben von Fördergeldern ist derzeit jedoch der Erwerb der erforderlichen Flächen. Immerhin erstreckt sich die Trasse zwischen dem Pehmertanger Weg und der Ellerbrocker Straße auf Grundstücken von über 20 Eigentümern – und nicht jeder ist sofort bereit, sein Land abzugeben. „Wir stehen mit allen in Kontakt und die Gespräche stehen kurz vor dem Abschluss“, sagte Friesoythes Bürgermeister Sven Stratmann auf Anfrage der NWZ. Er hofft, dass bis zum Spätherbst alle Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können. Im Haushalt stehen 400 000 Euro für den erforderlichen Grunderwerb zur Verfügung.

„Wir brauchen die Umgehungsstraße, weil sie für die Entwicklung der Innenstadt wichtig ist“, sagte der Bürgermeister. Daher werde man auch entschlossen alles dafür tun, damit dieses Projekt auch umgesetzt werde. Einige Eigentümer hätten auch schon Kaufverträge unterschrieben, so der Bürgermeister. Bei anderen stecke man noch in Verhandlungen. Er hoffe sehr, dass die Stadt nicht auf das Mittel der Besitzanweisung zurückgreifen müsse. Das würde für den Eigentümer bedeuten, dass er die Fläche, die für Trasse benötigt wird, abgeben muss.

Der Bürgermeister weiß um den engen Zeitplan, ist aber dennoch zuversichtlich, dass es klappt. Stratmann: „Ich gehe davon aus, dass wir Anfang des nächsten Jahres die weiteren Schritte einleiten können.“