Friesoythe Nach Rossman, Tedi, und Kik verlässt jetzt auch Aldi das Einkaufszentrum an der Ecke Am Alten Hafen/Heinrich-von-Oytha-Straße in Friesoythe. Wie das Unternehmen jetzt auf Nachfrage der NWZ mitteilte, wird die Filiale Am Alten Hafen im Herbst 2018, nach dem Neubau der Filiale am Bahnhof, geschlossen.

„Im Zuge der Modernisierung all unserer 2300 Aldi-Nord-Märkte in Deutschland planen wir in Friesoythe einen Abriss und anschließenden Neubau unseres Markts am Bahnhof, um unser neues Filialkonzept „ANIKo“ (Aldi Nord Instore Konzept) umsetzen zu können“, sagt Manuel Sentker, Unternehmenssprecher bei Aldi-Nord. Der Fokus bei diesen neuen Filialen liegt dabei auf einem neuen Raumkonzept. „Vor allem legen wird dabei Wert auf eine helle und freundliche Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren für unsere Kundinnen und Kunden. Die neue Filiale wird zudem mit großzügigen Fensterfronten sowie einem modernen Licht- und Farbkonzept ausgestattet“, so Sentker weiter.

Dafür soll die alte Filiale am Bahnhof komplett abgerissen und neugebaut werden. „Die Filiale am Bahnhof wird am 31. März nach Geschäftsschluss geschlossen, ehe die Abrissarbeiten beginnen. An gleicher Stelle wird dann der Neubau entstehen. Wir gehen von einer Bauzeit von ungefähr sechs Monaten aus, so dass die Neueröffnung im Herbst 2018 geplant ist“, so Sentker. Im Gegenzug soll dann die Filiale Am Alten Hafen im Herbst 2018 geschlossen werden.

Schon im März will die Drogeriekette Rossmann ihre neue Filiale an der Europastraße eröffnen. Ebenfalls im März zieht sich Textil-Discounter Kik Am Alten Hafen zurück. Im Herbst werden nach dem Aldi-Wegzug dann sämtliche Gebäude in diesem Areal leer stehen.