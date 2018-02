Friesoythe Gute Nachrichten für alle Feierwütigen und Nachtschwärmer in Friesoythe: Ab Samstag, 3. März, soll es in der Diskothek „Extra Musicpark“ im Industriegebiet West II endlich weiter gehen – neuer Pächter ist Thorsten Bruns aus Wildeshausen.

„Wir fangen hier ganz von vorne an“, sagt Bruns, der zusammen mit Pierre Olligesgeers, Sohn des Eigentümers Heinz Olligesgeers, die neue Diskothek betreiben wird. „Wir starten im März und wollen dann erstmal drei Monate lang beobachten, wie die Neueröffnung angenommen wird“, so Bruns. Doch der Unternehmer aus Wildeshausen ist guter Dinge. „Als wir die Nachricht der Neueröffnung am Sonntag bei Facebook veröffentlicht haben, war die Resonanz überwältigend“, sagt der neue Pächter.

Falls sich diese Resonanz dann auch in den Besucherzahlen niederschlägt, soll es nach dem Sommer weitergehen. „Im Sommer wollen wir dann komplett umbauen und renovieren und dann mit einem ganz neuen Konzept weitermachen. Doch das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt“, so Bruns.

So werden die Besucher ab März die Diskothek erst einmal im alten Zustand wiederfinden. „Natürlich wurde alles etwas aufgehübscht und gestrichen, doch im Grunde bleibt die Raumaufteilung gleich. Es gibt weiter zwei getrennte Areas“, so Bruns. Nur der Imbiss wird vorerst nicht weiter betrieben. „Natürlich werden aber Snacks mit im Angebot seien“, so der Wildeshauser.

Gleichzeitig wird aber noch Personal gesucht. „Sowohl für die Theke als auch im Security-Bereich suchen wir neues professionelles Personal. Gerade die Security hier am Extra war ja in der letzten Zeit in die Kritik geraten. Nicht zuletzt deswegen achten wir jetzt bei der Personalauswahl umso mehr auf Professionalität“, berichtet Bruns. Auch in seiner Heimat Wildeshausen ist Thorsten Bruns im Disco-Geschäft aktiv gewesen. 19 Jahre lang hat er dort die Diskothek „Fun Factory“ betrieben, in der heute das „5 Element“ zu Hause ist. Ebenfalls war er Betreiber der dortigen Lokale „Franziskaner“ und „Brasserie“.

Geöffnet haben wird das Extra ab Anfang März dann regulär immer am Samstagabend. „Natürlich planen wir auch Events, die dann auch an ausgewählten Freitagen stattfinden sollen. Und auch vor Feiertagen werden wir das ein oder andere Mal öffnen“, so Bruns. Ebenso soll es, wenn es im Sommer die Umbaupause geben wird, nicht ganz still an der Elbestraße werden. „Wir haben ja auch einen schönen Außenbereich. Dort kann man auch in der warmen Jahreszeit etwas veranstalten“, so Bruns, der seit 25 Jahren im Geschäft tätig ist.