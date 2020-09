Wegeausschuss: Pläne für Ortsumgehung stehen fest

Friesoythe Es gab eine Zeit, da rückte der dritte Teil der Friesoyther Ortsumgehung in weite Ferne. Die Stadt Friesoythe begründete das vor allem damit, dass man sich mit den Besitzern der erforderlichen Grundstücke nicht einigen konnte. Doch das ist mittlerweile Geschichte. Die Flächen für den Trassenverlauf sind in kommunaler Hand und die Pläne für den „Münsterlandring“ liegen bereit.

Nach dem „Oldenburger Ring“ und dem „Niedersachsenring“ – den ersten beiden Teilen der Ortsumgehung – ist jetzt also der vorerst letzte Teil an der Reihe. Dieser wird sich vom Pehmertanger Weg in Richtung Ellerbrocker Straße erstrecken und dort in einen Kreisverkehr münden. Die Baukosten für die knapp 1,8 Kilometer lange Strecke beträgt nach Angaben der Stadt rund 2,5 Millionen Euro.

Die genauen Pläne zum Streckenverlauf werden an diesem Mittwoch, 16. September, auf der Sitzung des Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss vorgestellt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Forum am Hansaplatz in Friesoythe.

Es stehen aber noch mehr Themen auf der Tagesordnung. So wird es auch um den Ausbau des Koppelweges in Friesoythe gehen. Hier wurden die Pläne nach der jüngsten Anliegerversammlung nochmals angepasst und werden den Ratsleuten am Mittwoch zur Beratung vorgelegt. Die Ausbaukosten werden rund 310 000 Euro betragen. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2021 begonnen werden.

Beraten wird unter anderem auch über den verkehrsberuhigten Endausbau der Lautzstraße sowie des Dachs- und Iltisweges in Neuscharrel. Für die 313 Meter wurden Kosten in Höhe von 175 000 Euro ermittelt. Nach Angaben der Stadt könnte es dort schon dieses Jahr mit den Bauarbeiten losgehen.