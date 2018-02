Friesoythe Eine Wetterbilanz für den Januar dieses Jahres fällt in Friesoythe relativ eindeutig aus. Im Mittelpunkt steht ganz klar der Regen. Kaum ein Tag ging ohne kleinere oder größere Niederschläge vorüber. So zeichnete die Messstation an der Friesoyther Kläranlage im Januar ganze 122 Liter Regen pro Quadratmeter auf. Zum Vergleich: im Januar des Vorjahres lag der Wert gerade einmal bei 71 Liter pro Quadratmeter.

Durch die vielen Niederschläge wurden in den vergangenen Wochen vor allem die Landwirte der Region ausgebremst. Seit dem 1. Februar dürfen die Bauern erstmals seit Monaten wieder Gülle ausbringen. Doch dazu gekommen ist es größtenteils noch nicht. Schuld daran ist die Nässe auf den Feldern, wie Landwirt Franz-Josef Sprock bestätigt. „Auf dem Großteil der Felder kann zurzeit nicht gefahren werden, nur auf höher gelegenen Feldern ist es möglich“, so der Altenoyther.

Beim SV Hansa Friesoythe bereitet der Regen den Fußballmannschaften gerade Planungsschwierigkeiten. Einige Teams sind schon mitten in der Vorbereitung für die anstehende Rückrunde. Die Landesligamannschaften der 1. Herren und der A-, B-, und C-Jugend sowie die 2. Herrenmannschaft können auf ihren Plätzen zwar meistens trainieren, müssen aber auch regelmäßig auf Fitnessstudios oder das Schwimmbad ausweichen, wie Fußballobmann Tobias Millhahn erklärt.

Da die Fußballer in der dunklen Jahreszeit auf das Flutlicht angewiesen sind, stehen den Mannschaften momentan nur zwei Plätze zur Verfügung. Sehr beliebt sind daher in den Wintermonaten Kunstrasenplätze wie in Lastrup oder Sögel. Dort tragen die Friesoyther Mannschaften in diesen Wochen einige Testspiele aus.

Im Klärwerk und bei der Friesoyther Wasseracht machen sich die Regenmengen tagtäglich bemerkbar. Das hohe Grundwasser hat zur Folge, dass beim Klärwerk an trockenen Tagen derzeit 500 bis 1000 Kubikmeter Wasser mehr als normalerweise verarbeitet werden. An Regentagen sind es sogar 2000 Kubikmeter. Auch die Friesoyther Wasserwacht wurde zuletzt wetterbedingt vor einige Aufgaben gestellt. „In allen Gewässern sind seit Wochen hohe Wasserstände“, sagt Martin Windhaus, Geschäftsführer der Wasseracht.

Personen müssten jedoch nicht um ihre Häuser fürchten. „Es handelt sich nicht um Starkniederschläge, sondern um kontinuierlichen Regen“, so Windhaus weiter. Erst bei lang anhaltenden kräftigen Niederschlagen wären Ausuferungen zu befürchten.

Vertraut man den Wettervorhersagen, wird es soweit aber nicht kommen. Laut dem Internetportal wetter.com soll es in Friesoythe in den nächsten 15 Tagen deutlich seltener zu Niederschlägen kommen. Diese Nachricht freut nicht nur die Landwirte und Fußballer, sondern mit Sicherheit auch den ein oder anderen Bürger.