Friesoythe Seine Steuerberatungskanzlei an der Moorstraße in Friesoythe hat zum 1. August Franz-Hermann Nienaber an die Kanzlei Steenken, Krogmann und Partner aus Ramsloh übergeben. Darüber berichteten am Freitag bei einem Pressetermin Franz-Hermann und Ehefrau Hedwig Nienaber sowie die neuen Inhaber Carsten Steenken (41) und Maik Pittelkow (47) – gemeinsam mit Heinz Steenken (72, Gründer der Kanzlei) und Helmut gr. Krogmann (53, Inhaber der Kanzlei aus dem Saterland).

Nienaber, der in der Kanzlei tatkräftig von Ehefrau Hedwig unterstützt wurde, setzt sich nun zur Ruhe. Die Kanzlei hatte Bernd Nienaber im Jahre 1963 gegründet, unterstützt wurde er von seiner Ehefrau Elisabeth. Sohn Franz-Hermann stieg 1989 zunächst in die Kanzlei ein und übernahm sie einige Jahre später ganz.

Für die Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Steenken, Krogmann und Partner aus Ramsloh wird Markus Reinke (56) den Standort in Friesoythe als Steuerberater leiten – er steht an der Spitze eines vierköpfigen Teams aus Steuerfachangestellten und einer Auszubildenden. Derzeit würden noch Steuerfachangestellte gesucht, berichteten die Kanzlei-Inhaber.

Die Mandate würden zum Großteil weitergeführt, freut sich Carsten Steenken über den positiven Zuspruch. Die Kanzlei beschäftigt insgesamt 45 Mitarbeiter am Hauptsitz in Ramsloh, in der Niederlassung in Ocholt im Kreis Ammerland sowie nun auch in Friesoythe.

In Friesoythe sollen auch künftig Steuerfachangestellte ausgebildet werden, betonen die Inhaber weiter, die in Friesoythe Fuß fassen möchten.