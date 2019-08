Waffenschein und Waffenbesitzkarte

In Deutschland herrscht im Vergleich zu vielen anderen Ländern ein strenges und striktes Waffengesetz. Generell unterscheidet man hier zwischen der Waffenbesitzkarte und dem Waffenschein.

Die Waffenbesitzkarte erlaubt zwar den Erwerb und den Besitz, nicht aber das Führen von Waffen. Ständig bei sich tragen darf man die Waffe also nicht, die Karte berechtigt aber zur geregelten Nutzung – bei Sportschützen etwa im Schützenheim. Beim Transport muss die Waffe in einem Koffer verschlossen sein und die Munition getrennt aufbewahrt werden.

Wer eine Waffenbesitzkarte bekommen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein; für großkalibrige Waffen gilt ein Mindestalter von 21 Jahren. Die jeweilige Kreisverwaltung prüft Bewerber auf ihre Zuverlässigkeit. Wer straffällig wurde oder als Mitglied einer Rockergruppe polizeibekannt ist, bekommt keine. Geprüft wird auch die persönliche Eignung, bei einer psychischen Erkrankung etwa gilt diese als nicht gegeben.

Zudem müssen Träger einer Waffenbesitzkarte ein berechtigtes Bedürfnis nachweisen: zum Beispiel als Sportschütze, als Jäger oder als Waffensammler. Auch wer ein altes Jagdgewehr erbt und behalten will, ohne es zu benutzen, braucht eine Waffenbesitzkarte. Alle drei Jahre werden die Halter überprüft.

Wer einen Waffenschein besitzt, darf eine geladene Schusswaffe in der Öffentlichkeit am Körper tragen. Dieses Dokument ist einem kleinen Kreis von Personen vorbehalten – er wird fast nie an Privatpersonen ausgegeben sondern nur im behördlichen Auftrag. Polizisten oder Sicherheitsbeamte brauchen für das Schießen noch eine Sondererlaubnis.

Der Kleine Waffenschein erlaubt es seinem Inhaber, bestimmte Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen bei sich zu haben. Diese müssen das Zulassungszeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt aufweisen und werden deshalb auch PTB-Waffen genannt. Wer solch eine Waffe ohne Waffenschein bei sich hat, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss ein Bußgeld zahlen. Außerhalb von Schießständen und dem eigenen Grundstück ist die Benutzung der Waffen verboten – benutzt werden dürfen sie nur bei Notwehr oder Notstand. Auch für diesen Schein muss die Person als geeignet gelten.