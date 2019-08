Friesoyther Ortskern wird herausgeputzt

Seit rund sechs Wochen wird auf der Hauptkreuzung in der Friesoyther Innenstadt kräftig gearbeitet. Im Rahmen der Stadtsanierung wird der Ortskern komplett umgestaltet. Die alte Asphaltdecke und das alte Pflaster sind ebenso verschwunden wie die Ampeln. Nach aufwendigen und zeitintensiven Erdarbeiten und der Erneuerung der Soestebrücke ist nun mit den Pflasterarbeiten mit Steinen im neuen Design begonnen worden. Das Areal wird sich als große, barrierefreie Fläche präsentieren. Künftig wird es in der Stadtmitte auch keine Lichtanlagen mehr geben. Es gilt in der gesamten Innenstadt Tempo 20 und die Rechts-vor-links-Regelung – übrigens jetzt auch schon auf dem fertigen Teilstück Lange Straße/Bahnhofstraße. Radfahrer (bis auf Kinder) müssen auf der Straße fahren. Nach der Sanierung der Ortsmitte geht es dann mit dem letzten Teilstück der Lange Straße weiter. Es folgen die Moorstraße und die Kirchstraße. BILDer: