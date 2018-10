Garrel Die 15 000-Einwohner-Grenze dürfte die Gemeinde Garrel schon überschritten haben. Laut jüngst veröffentlichter offizieller Bevölkerungszahl des Landesamtes für Statistik Niedersachsen wohnten aber zum Stichtag 31. März 2018 insgesamt 14 998 Einwohner in der Gemeinde. Zum Stichtag 30. Juni 2017 zählten die Statistiker noch 14 792 Einwohner in Garrel.

• Baugebiet Marsch II

Und Garrel wächst weiter – soweit möglich. Denn Bauplätze werden auch im Kernort zunehmend rar. Lediglich ein Baugebiet – In der Marsch II – wird derzeit entwickelt. 18 Bauplätze werden vergeben. Mehrere Hundert könnte Kämmerer Frank Langfermann aber an den Mann bringen, berichtet er. Und fast täglich wächst die Liste weiter.

Zum Zuge kommen werden diejenigen, die oben auf der Liste stehen. Einige Kriterien macht die Gemeinde allerdings zur Bedingung bei der Vergabe von Bauplätzen. So muss der Bewerber seit mindestens zwei Jahren in Garrel oder in einer der Nachbarkommunen wohnen oder seit zwölf Monaten in Garrel einer Arbeit nachgegangen sein, die sein Auskommen sichert. Wer Eigentum hat, das er selbst bewohnt, wird nachrangig behandelt, ebenso wie derjenige, der bereits einmal in einem kommunalen Baugebiet zum Zuge gekommen war, das Grundstück aber wieder verkauft hat. Bei Bewerbern, die die Kriterien erfüllen, gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Keine Rolle spielen bei der Vergabe aber Aspekte wie Kinder oder ehrenamtliches Engagement. Umliegende Kommunen wie Friesoythe vergeben die Bauplätze nach einem Punktesystem. Punkte gibt es: für Kinder (gestaffelt nach Alter) und für pflegebedürftige Kinder; für schwerbehinderte Bewerber und schwerbehinderte Familienangehörige; für Bewerber, die kein Wohngrundeigentum haben, für Bewerber mit Hauptwohnsitz in Friesoythe und für Auswärtige, die ihren Arbeitsplatz in Friesoythe haben oder für ehrenamtliches Engagement im Ort.

Überhaupt an Bauland zu kommen, werde zunehmend schwerer, berichtet Bürgermeister Andreas Bartels – das gelte nicht nur für den Ort Garrel. Grenzwerte für Geruchsemissionen müssen eingehalten werden, Tauschland ist ebenfalls Mangelware, denn auch die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) kauft im Auftrag der Tennet Land für die Stromtrasse und ein mögliches Umspannwerk an. Gleichwohl berichtet der Verwaltungschef von Verhandlungen im Ort Garrel. Konkret sind die Pläne für Baugebiete auch für Beverbruch und Kellerhöhe. Denen steht die Stromtrasse allerdings noch im Wege

• Der Blick in den kreis

Wachstum und fehlende Bauplätze – kein Garrel-spezifisches Problem. Fast alle Kommunen im Kreis Cloppenburg sind im Jahr 2017 gewachsen, zumindest was die Einwohnerzahl betrifft. 167 925 Einwohner hat der Kreis Cloppenburg per 31. Dezember 2017. Diese offizielle Zahl des Landesamtes für Statistik ist maßgebend etwa für die Schlüsselzuweisungen und die Größe der Räte.

Lediglich die Cappelner Einwohner, immer per 30. Juni wegen der Erntehelfer mit einem mächtigen finanziell reizvollen Sprung nach vorne, minderten sich: allerdings nur um einen von 6816 auf 6815.

Garrel wuchs allerdings deutlicher um 220 auf 14 918 Einwohner. Garrel hat damit in den letzten Jahren nicht nur Löningen (2010), sondern auch Barßel (2004) und Saterland (2008) überholt. Saterland zog vor zwei Jahren auch an Löningen vorbei.

Jetzt liegt Barßel (12 972) immer noch hinter Saterland (13 539) und Löningen (13 366) auf Platz 5 im Kreis-Ranking, das angeführt wird von Cloppenburg (34 581) und Friesoythe (22 288).

Bösel wuchs um 239 Einwohner (etwa wie 1995 und 1999) auf jetzt 7946 Einwohner. Emstek überschritt mit 12 087 Einwohnern die 12 000er-Grenze, während Essen wie mit 8958 Einwohnern zulegte. Lastrup hat jetzt 6985 (+ 52), Lindern 4817 (+ 71) und Molbergen 8653 (+ 141) Einwohner.

Mit 167 925 Einwohner hat der Kreis Cloppenburg einen neuen Spitzenwert; allerdings hat nur der Kreis Vechta noch einen Geburtenüberschuss. Die Einwohnerzahl im Kreis Cloppenburg wuchs seit 1984 um 50 Prozent.

• Bevölkerung in Garrel

Mit 7618 Männern und 7380 Frauen (März 2018) gibt es einen leichten Männerüberschuss in Garrel, geht aus den Zahlen hervor. Das war im Jahre 1973 noch anders: Damals waren von 7727 Einwohnern 3855 männlich und 3872 weiblich. 1975 wurden erstmals mehr Männer registriert.

Die 10 000-Einwohner-Grenze wurde 1993 überschritten, die 12 000er-Grenze überschritt die Gemeinde dann 2003. Mehr als 14 000 Einwohner registrierte das Einwohnermeldeamt im Jahr 2011.