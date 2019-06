Garrel Bei NPL am Südkamper Ring ist die Produktion von Tuben mit Tiernahrung für Hunde und Katzen gut angelaufen. Seit vier Monaten werden hier fleißig die Tuben gefüllt. Jährlich bis zu drei Millionen Stück. Und der Markt wächst. Die Geschäftsführung rechnet damit, die Beschäftigtenzahl (aktuell fünf) zu erhöhen. Auch in der Nachbarschaft von NPL hat die Gemeinde gerade jüngst ein Grundstück verkauft. Der Vorrat an Gewerbeflächen in Bösel wird damit dünn, die Ausweisung neuer Gewerbegebiete dringend notwendig.

Gleich drei Genehmigungsverfahren zur Ausweisung neuer Gewerbegebiete beschäftigen derzeit die Verwaltungsmitarbeiter im Böseler Rathaus – „wir haben gut zu tun“, sagt Bürgermeister Hermann Block. Für das größte Gebiet am Südkamper Ring läuft noch bis Juli das Brutvogelgutachten. Erst danach wird sich die Politik wieder damit befassen. Über fehlende Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in dem Bereich kann sich Verwaltungschef Block nicht beklagen. Plätze seine bereits reserviert worden, für einige gebe es bereits Doppelanfragen.

NPL hat seit dem 1. Februar ihren Sitz in Bösel. Vorher wurde in Lindern produziert. Dort lief der Mietvertrag zum Ende des letzten Jahres aus. In Garrel konnte kein passendes Grundstück erworben werden. In Lindern wurde, da die Fertigstellung in Bösel sich leicht verzögerte, Ende des vergangenen Jahres mit größerem Aufwand auf Vorrat produziert. 2,5 Millionen Euro wurden in Bösel investiert. Kühlung und Wärmerückgewinnung sind ressourcenschonend auf dem neuesten technischen Stand.

Ein angesichts vieler großer und hoher Räume für die Kühlung, die Lagerung, die Tiefkühlanlagen, die Verpackung, Versand, Umkleide-, Sanitär- und Bürobereiche 4000 Quadratmeter großes Gebäude ist nötig für die eigentliche Produktion. Fleisch von Geflügel, von Fischen, vom Lamm, von Rindern und Schweinen wird hier verarbeitet. Nur einen Konkurrenten hat das Unternehmen derzeit in Deutschland, die anderen produzieren die Tiernahrung in anderen Behältnissen.

Die Geschäftsführung blickt positiv in die Zukunft: Die Bevölkerung werde immer älter; ältere Menschen würden sich öfter Hunde und Katzen anschaffen; zudem gehe der Trend zum „Dritthund“, sagt Geschäftsführer Peter Moormann. Auch neue Produktionsentwicklungen werden getestet. „Dabei geht es nicht nur um Leckerlis in größeren Gebinden.“

Wie und wann es mit dem Gewerbegebiet „Westerloh“ weitergeht, ist unklar. Das Verkehrsgutachten ist nunmehr erstellt. Nun liegen die Unterlagen beim Landkreis Cloppenburg. Allerdings verlaufe das Verfahren „sehr schleppend“, beklagte Bürgermeister Block. Hier stellt sich die Frage, ob überhaupt und falls ja, welche Flächen entwickelt werden.

Das dritte Verfahren Gewerbegebiete in Bösel betreffend, das die Verwaltung beschäftigt, betrifft die Erweiterung von Flächen bei fm Systemmöbel. Die Stellungnahmen dazu werden im Bauausschuss am 1. Juli beraten.