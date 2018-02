Garrel Friesoythe ist Eisenstadt, Harsewinkel nennt sich „Mähdrescherstadt“, Beethovenstadt ist Bonn und Porzellanstadt Meißen. Könnte Garrel eine ähnliche Marke entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Garrel: ein Slogan, der sich aus der Geschichte und der aktuellen Entwicklung speist. Eine Beratungsfirma könnte den Prozess begleiten und Ideen entwickeln, schlägt Michael Wendeln, Vorsitzender des HGV, vor.

Gute Infrastruktur, viele Einkaufsmöglichkeiten, ein schönes Wohnumfeld, gute Bildungseinrichtungen und viele Attraktionen auch für Touristen etwa mit der Thülsfelder Talsperre: „Die Gemeinde hat einen guten Ruf und vieles zu bieten, das sich lohnt, nach vorne gestellt zu werden“, sagt Michael Wendeln. Er wünscht sich, dass das „städtische Niveau“, das Garrel mittlerweile nicht nur aufgrund der Einwohnerzahl besitze, auch nach außen getragen werde.

Aus dem Verkehrskonzept, das kürzlich vorgestellt worden war, erhofft sich der HGV ebenfalls „positive Entwicklungen“ für die Geschäftswelt. Denn gerade zu Stoßzeiten sei viel Verkehr im Kernort unterwegs – ein Umstand, der möglicherweise potenzielle Kunden aus dem Ort fernhalte. Allerdings steuern viele Autofahrer auch gezielt Orte im Ortskern an. Den Verkehr im Ort deutlich zu reduzieren – „schwierig“, meint Wendeln.

Kunden fahren im Ort auch ganz gezielt mit dem Auto zu den Geschäften. Eine „Bummelstruktur“, bei der Besucher ihr Fahrzeug zentral abstellen und dann durch den Ort schlenderten, sei in Garrel schwierig zu schaffen.

Kunden parken gerne direkt vor dem Geschäft. Die Parkplatzsituation innerorts gibt das im Großen und Ganzen auch her. Nur in Höhe der Fleischerei Tabeling und des Optikers Otto Behrens ist das gelegentlich schwierig. Abhilfe könnte laut Wendeln im Bereich des Bauhof-Geländes geschaffen werden. „Wir wollen das Einkaufen im Ort so angenehm wie möglich machen“, gibt Michael Wendeln das Ziel aus.

Im Blick haben die Garreler Gewerbetreibenden verstärkt die Digitalisierung: Im Ortskern reichten die zur Verfügung gestellten Bandbreiten für die heutigen Anforderungen eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens häufig nicht aus. „Wir benötigen ein höheres Niveau“, sagt HGV-Chef Wendeln.

In den Gremien für das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ ist der HGV ebenfalls vertreten. Die Geschäftsleute setzen Hoffnungen darein, dass aus dem Programm die Aufenthaltsqualität im Ort erhöht wird, um so auch vermehrt Kunden aus dem Umland nach Garrel zu locken. Neue Lösungen sind im Bereich des Busbahnhofs und des Dorfplatzes gefragt.

Neue Unternehmen in Garrel anzusiedeln, müsse immer Ziel sein. Möglichkeiten, den – wenn auch geringen – Leerstand zu begegnen, böten sich auch durch das Städtebauförderungsprogramm, betont Wendeln.