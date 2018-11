Garrel Noch verlassen sie ihre Behausung hin und wieder. „Bei Sonnenschein und 14, 15 Grad fliegen die Bienen derzeit noch. Für sie ist es wichtig, dass sie an schönen Tagen zu den blühenden Feldern, wo die Landwirte ihre Zwischenfrucht eingesät haben, fliegen können. Dadurch erhalten sie zusätzlich lebensnotwendigen Nektar und Pollen“, sagt Andre Nienaber, Vorsitzender des Imkervereins Garrel. Für ihn und seine Imkerkollegen beginnen die Vorbereitungen für den Winter bereits nach dem letzten Honigschleudern Ende Juli. Dann werden die Bienen mit Zuckerwasser eingefüttert und langsam auf die kältere Jahreszeit eingestellt.

Todfeind: Varroamilbe

Die wichtigste Aufgabe des Imkers in der kalten Jahreszeit ist es, die Bienen mit Ameisensäure und Oxalsäure gegen die Varroamilbe zu behandeln, den Todfeind der Honigbiene. „So sollten sie gut über den Winter kommen. Ein bisschen Verlust gibt es aber immer. In harten Milbenjahren kann es auch mal mehr sein. Für Berufsimker ist das schon hart, wenn einige Völker wegfallen“, sagt Lena von Aschwege-Nienaber. Sie ist, wie ihr Mann Andre, auch Hobbyimkerin. Vor rund fünf Jahren haben die beiden eine Imkerschulung gemacht. Die 36-Jährige und der 42-Jährige gehörten damals bei weitem nicht zu den jüngsten Teilnehmern. „Da waren auch 15- und 16-Jährige dabei“, erzählt Andre Nienaber. Die Bienenpassion haben er und seine Frau an ihre drei Kinder weitergegeben. Zumindest Jannes (6) und Laurine (4) wurden vom Imkerfieber bereits angesteckt – Jannes soll im nächstes Jahr seinen ersten Imkeranzug bekommen.

Über Nachwuchsmangel kann sich auch der Imkerverein Garrel nicht beschweren: Er zählt derzeit 38 Mitglieder, allein in diesem Jahr sind sechs neue Imker eingetreten. – „Nicht nur Rentner!“, betont Andre Nienaber. Wer reinschnuppert, bleibt meist dabei. Denn: Die Biene fasziniert. „Wenn man sieht, wie fleißig die Bienen arbeiten, was für schöne Gebilde sie bauen – das ist schon phänomenal“, schwärmt der Hobby-Imker. Zudem erfüllen Imker eine wichtige Aufgabe. Zwar steht es um die Honigbiene nicht so schlimm wie um die Wildbiene, doch Nienaber ist überzeugt: „Würden sich Imker nicht kümmern, würde auch die Honigbiene sterben. Zudem würde ohne Imker die Bestäubung zurückgehen.“

Im Winter geht es in den neun Bienenstöcken der Nienabers ruhiger zu als im Sommer. Sobald die Temperaturen sinken, bleiben die Bienen immer häufiger „zuhause“. In ihrem Bienenstock rücken die Winterbienen eng zu einer sogenannten Wintertraube zusammen, um sich warm zu halten. „An der Außenhaut der Wintertraube besteht eine Temperatur von ungefähr 13 Grad. Kühlen die äußeren Bienen ab, drängen sie nach innen. Wärmere Bienen gelangen dann nach außen“, erklärt Andre Nienaber.

Winterbiene lebt länger

Anders als Sommerbienen, die lediglich um die sechs Wochen alt werden, sind Winterbienen langlebiger: Sie sind für die Überwinterung bestimmt und schaffen es bis ins Frühjahr. Im Gegensatz zu den emsigen Sommerbienen müssen sie sich allerdings auch kaum für Pollen- und Wassersammelflüge oder Brutpflege verausgaben. Die Bruttätigkeit, so erzählt Andre Nienaber, gehe im Herbst langsam zurück. „Wenn es kälter wird, hört die Königin nach und nach auf mit der Eiablage.“ Doch nicht allein dadurch reduziert sich die Anzahl der Bienen eines Volkes von 40 000 bis 50 000 im Sommer auf lediglich 8000 bis 10 000 Bienen im Winter: Wenn die Winterbienen schlüpfen, werden nach und nach die Drohnen, also die männlichen Bienen, aus dem Bienenstock geschmissen. „Die werden regelrecht abgestochen“, sagt Lena von Aschwege-Nienaber und fügt erklärend hinzu: „Im Winter sind sie nur unnütze Fresser“.

Im Übrigen können auch Nicht-Imker zum Wohlbefinden der Honigbiene und zum Überleben von Wildbienen beitragen, wie die Nienabers betonen. Blühstreifen – groß oder klein –, heimische, alte Sorten von Blumen oder Stauden, Gemüse, Kräuter, Klee – „das hilft alles mit und ist gut für die Biene“, betont Lena von Aschwege-Nienaber.