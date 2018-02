Garrel Sie sind in der Historie der Gemeinde Garrel tief verwurzelt: Schafe. Einst waren sie hier gemeinsam mit der Heide das Rückgrat der bäuerlichen Wirtschaft. Mittlerweile gibt es in Garrel nur noch einen Hof, der mit Schafen und ihren Produkten regelmäßig Geld verdient: die Thülsfelder Bauern-Käserei Mechelhoff an der Thüler Straße 16. Aus Schafs- und Kuhmilch werden in dem Familienbetrieb Schnittkäsesorten, halbfester Käse (Feta), Frischkäse und Joghurt hergestellt und im Hofladen verkauft. Ansonsten gibt es in Garrel knapp eine Handvoll Schafhalter, die die Tiere jedoch vorwiegend zum Abgrasen der Weideflächen nutzen.

Schafe in der Überzahl

Um die Nachfahren an das Bild des Garreler Schäfers zu erinnern, führt Garrel seit 1936 das Bild des Schäfers im Gemeindesiegel. 1674 hatte die Bauerschaft Garrel keine 200 Einwohner, jedoch mehr als sechsmal so viele Schafe, nämlich 1286, heißt es in der Gemeindechronik. Dagegen gab es nur wenige Kühe und Schweine (176/17). Die brachten keinen vergleichbaren Ertrag. Auch knapp 200 Jahre später, 1863, werden 1286 Schafe genannt. Diese Zahl sei jedoch mit Vorsicht zu genießen, schreibt Chronist Heinrich Kalvelage, da die Bauern mit ihren Angaben bei Viehzählungen sehr vorsichtig waren. Garrel stand in der Schafhaltung in der Gemeinde Krapendorf an erster Stelle (auf Platz zwei folgte 1863 Bethen mit 825 Schafen). In einer Aufstellung aus dem Jahr 1892 werden in Garrel sogar 7000 Schafe erwähnt. Nach den jüngsten Zahlen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen gab es im Jahr 2010 in der Gemeinde Garrel noch sieben Betriebe, die Schafe geführt haben und insgesamt 485 Schafe.

Ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war in Garrels Geschichte die Schafswolle. Strümpfe und andere Kleidungsstücke wurden direkt weiter verkauft, stricken lernte man in Garrel eher als Lesen – auch die Männer. Es wurde „blind“ gestrickt und sich dabei unterhalten, oft gesellig in großen Gruppen. Doch nicht nur warme Kleidung lieferte das Schaf. Auch der Verkauf der Schafe auf den Herbstmärkten in Cloppenburg, Molbergen und Lastrup – bis nach Leer – brachte gute Erträge und Bargeld ins Haus. Lange Zeit war das Schaffleisch zudem das einzige Fleisch auf dem Tisch im damaligen Dorf.

Die Schafe lieferten ebenfalls den nötigen Dünger. In Form von Plaggen-Dung kultivierten sie das weite Ödland der Garreler Mark. Laut Chronist Kalvelage hat sich die Humusschicht durch den Erddung in 100 Jahren um zehn Zentimeter erhöht.

Viele Garreler waren früher Imker. Die Bevölkerung lebte von der Heide. Ein optimale Symbiose: die Bienen befruchten die Heide, also das Futter der Schafe, die wiederum die Spinnenweben zwischen den Pflanzen zertreten, in denen Bienen sonst hängen bleiben können.

Pioniergeist

1890 begannen die meisten Garreler Landwirte Abschied von ihren Schafen zu nehmen. Die moderne Kultivierung der Böden führte zunehmend zu einer Umstellung. Anfang der 1950er Jahre verstummten die Schafglocken in Garrel. Als letzter Landwirt/Schäfer hält hier Josef Mechelhoff (71) die große Schafstradition hoch mit seiner Thülsfelder Bauern-Käserei Mechelhoff, die seit zwei Jahren seine Tochter Claudia Mödden (47) führt.

Nachdem Josef Mechelhoff den 1936 von seinem Vater Wilhelm gegründeten Hof im Jahr 1969 übernahm, setzte er zunächst weiter auf Milchkühe und Schweine. 1986 hörte er vom Interesse der Molkerei Löningen an Schafsmilch. Daraufhin kaufte er sich zwanzig Schafe und lieferte für ein Jahr die Milch. Doch ein Jahr später schloss die Molkerei ihre Käserei und so stand Josef Mechelhoff 1987 mit 50 Schafen da, aber ohne Abnehmer der Milch. „Mich kannte kaum einer.“ Doch er blieb am Ball und ging den schweren Weg der Direktvermarktung. „Man muss schon ein Hauch von Pioniergeist und Stehvermögen haben“, sagt der 71-Jährige, dessen Schafherde nun 200 Tiere zählt und nach eigener Aussage die größte Schafherde in Niedersachsen darstellt. 60 bis 70 Kühe kommen dazu, 40 Hektar werden bewirtschaftet.

Ende der 1980er fasste Josef Mechelhoff den Entschluss, eine hofeigene Käserei für Kuh- und Schafsmilch aufzubauen. Das Know-How holte er sich auf Lehrgängen in den Niederlanden oder auch im Milchwerk in Löningen. Einen größeren Schafstall mit einer neuartigen Aufteilung baute er selbst. Von der Qualität seiner Produkte ist er absolut überzeugt und betont, dass die Schafsmilch-Waren auch wirklich zu 100 Prozent aus Schafsmilch bestehen und nicht mit Kuhmilch verschnitten sind. Das sei gerade auch für Allergiker wichtiger, sagt der 71-Jährige. Etwa 30 Prozent seines Umsatzes machen die Schafsmilchprodukte aus. „In der Milchkrise haben wir von der Käserei gelebt“, so der Landwirt.

Das Geschäft läuft gut. Es ist einzigartig im Umkreis. Viele Stammkunden besuchen den Hofladen. Auch auf Märkten in Osnabrück und Oldenburg ist man regelmäßig vertreten. „Die ersten Einnahmen mit einem solchen Marktstand mit Schafsmilchprodukten beliefen sich Ende der 1980er Jahre auf 14,70 DM“, erinnert sich Josef Mechelhoff. Beim zweiten Mal waren es 68 DM.

An neuen Ideen wird bereits getüftelt. Sie würde gerne einmal Mozzarella aus Schafsmilch anbieten, doch arbeite noch an der optimalen Herstellung, sagt Hof-Chefin Claudia Mödden. Ab Mitte April dürfen sich die Kunden jedoch erst einmal wieder auf eine besondere Leckerei freuen: Eis aus Schafsmilch.