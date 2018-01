Garrel Er tritt in große Fußstapfen, doch freut sich sehr auf diese besondere Aufgabe. Der neue Kinderarzt in Garrel, Dr. Sebastian Pfahl, eröffnet an diesem Freitag, 2. Februar, seine Kinderarztpraxis bzw. Praxis für Kinder- und Jugendmedizin an der Petersfelder Straße 16 in Garrel.

„Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagt der 33-jährige Mediziner, der die Nachfolge von Kinderärztin Svea Rohrwick antritt. „Ich freue mich sehr auf meine Patienten. Ich möchte, dass die Kinder sich bei mir wohlfühlen, und dass sie und die Eltern Vertrauen in die medizinische Betreuung haben. Ganz wichtig ist mir dabei ein freundlicher und respektvoller Umgang.“

Früher als geplant

Eine eigene Praxis habe er eigentlich erst in sechs Jahren geplant, so Pfahl, doch nun ergab sich die Gelegenheit in der Gemeinde Garrel. Die in einem angenehmen Gelbton gehaltenen 120 Quadratmeter großen Räumlichkeiten bieten drei Behandlungsräume und ein Labor. Die Praxis sei bereits durch seine Vorgängerin „sehr schön und strukturiert“ gestaltet gewesen, betont der 33-Jährige, der als Facharzt für Kinderheilkunde- und Jugendmedizin praktiziert. Ein paar Farbtupfer und eine leichte Umstrukturierung des Wartezimmers mit zum Teil neuem Spielzeug, viel mehr sei nicht nötig gewesen. Das große Schiff sei im Wartezimmer hingegen nicht mehr vorhanden, so Pfahl, da Vorgängerin Svea Rohrwick es mitgenommen hat. Sie hatte die Praxis von März 2014 bis November 2017 geführt. „Frau Rohrwick hat hier sehr viel geleistet und die Messlatte sehr hochgelegt“, betont der Mediziner.

Viele Patienten bzw. Eltern haben sich bereits bei dem neuen Kinderarzt gemeldet. Seit dem 17. Januar ist das Telefon der Praxis freigeschaltet.

Bürgermeister Andreas Bartels freut sich sehr, dass die Kinderarztpraxis nach einer kurzen Vakanzzeit wiederbesetzt werden kann und wünschte Sebastian Pfahl am Dienstag bei einem Besuch in der Praxis schon einmal alles Gute. Für die Ansiedlung neuer Ärzte nehme die Gemeinde Garrel, die einen deutlichen Geburtenüberschuss aufweise, gerne Geld in die Hand, so Bartels. „In den letzten zehn Jahren sind eine allgemeinmedizinische, eine HNO- und eine Kinderarztpraxis hinzugekommen. Ich danke auch dem Gemeinderat, der dafür Mittel aus dem Kommunalhaushalt freigegeben hat.“

Aufgewachsen ist Sebastian Pfahl als gebürtiger Oldenburger in Ahlhorn. Nach dem Abitur leistete er seinen Zivildienst am Cloppenburger Krankenhaus. Das Medizinstudium absolvierte er an der Universität in Szeged im Süden Ungarns. Während des Studiums entdeckte er die Kinderheilkunde für sich und verfasste auch seine Doktorarbeit im Bereich Neugeborenen-Intensivmedizin.

Nach Abschluss des Studiums kehrte er 2010 nach Oldenburg zurück und war vier Jahre lang am Elisabeth-Kinderkrankenhaus beschäftigt. Bei einem „Ausflug“ an die Universitäts-Klinik in Düsseldorf widmete sich Dr. Pfahl auch der Forschung und beschäftigte sich mit dem Thema Hirnblutung bei Neugeborenen, zu dem er demnächst auch publizieren werde.

Mit Geburt seines zweiten Kindes – die beiden Söhne sind vier und zwei Jahre alt – kehrte er zurück nach Oldenburg und machte nach der Elternzeit auf der Frühgeborenen-Intensivstation an der dortigen Kinderklinik seinen Facharzt. Er ist auch Dozent an der Universität.

Umzug vorstellbar

Ein Umzug nach Garrel sei aber durchaus vorstellbar, sagt der Mediziner, „wenn alles passt und stimmt“. Doch im ersten Jahr mit der eigenen Praxis werde die Familie erstmal in Oldenburg wohnen bleiben. Sebastian Pfahls Ehefrau Larisa (33 Jahre) befindet sich derzeit in der Ausbildung zur Frauenärztin.

An diesem Donnerstag geht Dr. Sebastian Pfahl mit seinem Team noch mal alle Abläufe durch. Zwei Arzthelferinnen hat er von seiner Vorgängerin übernommen, zwei weitere nehmen jetzt neu ihre Arbeit auf, eine weitere folgt zum 1. März. „Die Chemie stimmt“, betont Pfahl. Jetzt kann es losgehen. Sprechzeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr.

