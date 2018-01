Garrel Die Plattform im Dorfteich in Garrel ist längst überflutet. Soviel Wasser wie derzeit der Teich im Dorfpark führt, der auch als Regenrückhaltebecken dient – „ungewöhnlich, gerade über einen längeren Zeitraum“, sagt Ewald Bley, Bauamtsleiter der Gemeinde Garrel. „Randvoll“ sind auch andere Regenrückhaltebecken in der Gemeinde. 17 davon zählt der Bauamtsleiter – der Teich im Dorfpark ist eines der größten.

Die Gefahr, dass die Becken überlaufen, besteht aber derzeit nicht. Das soll ein Notüberlauf verhindern. „Dass der angeschlagen hat, hatten wir meines Wissens noch nie“, sagt der erfahrene Bauamtsleiter. Die Bauhofmitarbeiter schauen täglich, dass die Abläufe in die Verrohrungen, über die das Wasser dann in die Bergaue fließt, frei sind. Das geschieht zwar sonst auch, allerdings nicht täglich, betont Bley.

Die Böden sind derzeit dermaßen gesättigt, dass Niederschläge direkt in die Gewässer gehen. Das spüren auch die Landwirte.

In Garrel Auf’m Esch etwa haben sich Äcker in Seenlandschaften verwandelt, die schon Schwäne für sich entdeckt haben. Derzeit steht Wasser auch auf Flächen, die sonst als trocken gelten. Dort Gülle auszubringen – „nicht dran zu denken“, so Herbert Dieker, Vorsitzender des Ortslandvolkverbandes Garrel. Bis zum 31. Januar dürfe Gülle eh nur mit Ausnahmegenehmigungen ausgebracht werden.

Schon im Herbst hatten die Landwirte mit der Feuchtigkeit zu kämpfen. Auf einigen Feldern steht noch immer der Mais. „Die Landwirte wissen nicht wohin mit der Gülle“, sagte Dieker. Zu derzeit horrenden Preisen von 20 Euro und mehr pro Kubikmeter können sie die Gülle in andere Regionen verbringen lassen – wenn sie denn einen Abnehmer finden. Nicht selten bleiben die Ställe leer.

Auch in der Thülsfelder Talsperre ist der Wasserstand höher als normal. Sie dient dem Hochwasserschutz des unterhalb gelegenen Flusstales mit den Orten Thüle, Friesoythe, Kampe, Harkebrügge und Barßel.

In der Regel beträgt der Wasserstand zu dieser Jahreszeit 21,50 Meter über Normalnull (NN) – der Winterstau ist um einen Meter niedriger als der Sommerstau. Derzeit liege der Wasserstand aber bei 22,06 Metern NN, teilte Herma Heyken, Pressesprecherin des Niedersächsisches Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), auf Nachfrage der NWZ mit. Allerdings beurteilte Heyken das Einstauereignis als „für diese Jahreszeit durchaus im Rahmen“.

Derzeit fließen rund neun Kubikmeter Wasser pro Sekunde der Talsperre über die Soeste zu. Die Abgabemenge ist auf 2,5 Kubikmeter pro Sekunde begrenzt. Dadurch wird ein Teil des Zuflusses zurückgehalten und dann zu einem späteren Zeitpunkt abgegeben.

Einige Daten machen den Unterschied zwischen den Wasserständen deutlich: Im Winterstau beträgt die Wassermenge in der Talsperre 1,7 Millionen Kubikmeter. 1,1 Quadratkilometer Fläche liegt dann unter Wasser. Die Wassertiefe beträgt 2,50 Meter. Im Sommerstau mit 22,50 Meter führt die Talsperre 3,1 Millionen Kubikmeter Wasser. Die Wassertiefe beträgt 3,50 Meter. Im so genannten „außergewöhnliches Stauziel“ kann die Talsperre bis zu einem Wasserstand von 25,05 Meter über Normalnull aufgestaut werden – 10,8 Millionen Kubikmeter Wasser, und die Wassertiefe liegt dann bei sechs Metern.