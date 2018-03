Garrel Fast 30 Teilnehmer konnte Rüdiger Wohlers, Geschäftsführer des Nabu Oldenburg, am Donnerstagabend im Gasthaus Zum Schäfer zum ersten Nabu-Abend in Garrel begrüßen. Viele sollen folgen. Auch eine Nabu-Ortsgruppe soll sich gründen. Wohlers zeigte sich optimistisch, dass das bald gelingen könne. Das wäre dann die 21. Nabu-Ortsgruppe im Oldenburger Land.

Mitglieder im Nabu aus Garrel gebe es bereits, so Wohlers. Auch zahlreiche Anfragen aus der Gemeinde hätten den Nabu zu der Überlegung gebracht, in Garrel eine Gruppe gründen zu wollen. Der Vorteil: Ein Vorstand braucht es dafür nicht, allerdings Ansprechpartner. Dafür stellten sich Rita Parasidis und Christina Hüttmann zur Verfügung

Wie notwendig die Arbeit des Nabu gerade auch vor Ort sei, erklärte Wohlers am Beispiel zahlreicher Gartenvögel. „Alle Vögel sind schon da“, wie es in dem Kinderlied heißt, sei heute keineswegs mehr klar. Denn viele früher selbstverständliche Arten sind heute bedroht, andere sind gar nicht weg, weil sie wegen der Klimaerwärmung nicht mehr in den Süden ziehen. Viele Informationen über die heimischen Gartenvögel gab der Experte den Besuchern.

Der Bestand an Buchfinken (links) etwa habe – wie auch der des Grünfinken – sehr unter den Trichomonaden (Bakterien) gelitten. Die Amsel, ursprünglich scheu, habe sich der Verstädterung angepasst und sei heute einer der häufigsten Vögel Deutschlands. Der Wanderfalke (Bild rechts) stand einst vor dem Aussterben. Durch viele Maßnahmen des Naturschutzes gibt es heute wieder Tausende Brutpaare. Der Star, Nabu-Vogel des Jahres (Bild rechts), sei vor rund 20 Jahren die häufigste Vogelart im ländlichen Raum gewesen, stehe heute aber durch den Wegfall von Grünland auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten.

Der Eichelhäher habe zwar ein schlechtes Image, sei aber intelligenter als viele andere Arten. Die Waldohreule sei die häufigste Eulenart. Wenn der Zilpzalp wieder in den Garreler Gärten auftauche, dann sei der Frühling da, betonte Wohlers. Mehlschwalbe und Rauchschwalbe bereiteten die hohe Bodenversiegelung Probleme – „eine unglaubliche Verschwendung“. Das größte Problem für die Vogelwelt sei aber der „beängstigende Rückgang“ an Qualität und Quantität der Insekten – in einigen Ländern um bis zu 80 Prozent. „Die Axt an der Wurzel der Menschheit“, sagte Wohlers. Denn Insekten seien unverzichtbar für die Nahrungspyramide.

Es gebe eine „erschreckende Entfernung vieler Menschen von der Natur“, berichtete Wohlers. Der Verlust von Artenkenntnissen sei eine „gesellschaftliche Zeitbombe“, denn nur für das, was man kenne, könne man sich einsetzen. Einsetzen müssen man sich etwa gegen den Fang von Singvögel in südeuropäischen Ländern. Dafür engagiere sich der Nabu auch europa- und weltweit.

Trotz vieler Herausforderungen zeigte sich Wohlers optimistisch: „Wir verspüren einen Aufwind wie seit vielen Jahren nicht mehr.“ Das zeige sich auch in der Neugründung von Ortsgruppen.

In Garrel soll es künftig monatliche Treffen geben. Das nächste wird am Mittwoch, 28. März, um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Schäfer“ stattfinden. Interessierte sind willkommen. Ideen für künftige Veranstaltungen und Aktionen gibt es schon einige: Nistkästen für Mauersegler anzubringen, war eine, Blumenwiesen zu schaffen eine andere. Fledermauswanderungen könnten ebenfalls angeboten werden, zudem Vorträge über den Star, Naturgärten-Gestaltung oder Wildbienen.