Garrel Rund 20 Jahre ist die letzte Erweiterung der Raiffeisenbank in Garrel her. Das Containerdorf, das derzeit an der Pfarrer-Landgraf-Straße entsteht, weist daraufhin, dass sich die Bank nun wieder in eine Baustelle verwandeln wird. 84 Container, die angemietet worden sind, sind dort in drei Stockwerken auftürmt worden. Platz für rund 60 Mitarbeiter wurde geschaffen, denn die Raiffeisenbank hat Großes vor, berichteten die Bankvorstände Ludger Ostermann und Rainer Herbers am Freitagmorgen.

Als „klares Bekenntnis zum Standort Garrel“ bezeichnete Herbers die insgesamt rund 5,5 Millionen teure Investition. Das Bestandsgebäude soll komplett entkernt und saniert werden, berichtete Ostermann. Die gesamte IT-Technik muss erneuert werden. Deshalb ziehen sämtliche Mitarbeiter am Wochenende 9. bis 11. November in die Container um. Auch die Kunden werden dann ihre Bankgeschäfte im Container erledigen müssen, der Zugang erfolgt über die Pfarrer-Landgraf-Straße.

Wenn die Mitarbeiter dann voraussichtlich im ersten Quartal 2020 wieder zurückziehen können, erwarten sie und die Kunden nicht nur ein neu gestaltetes Bestandsgebäude „mit Wohlfühlatmosphäre“, wie die Bankvorstände betonen, sondern auch deutlich mehr Platz. Denn die Bank wird sich mit einem Riegel auf das Gelände zwischen Bank und Kindertagesstätte St. Peter und Paul erweitern. 1083 Quadratmeter umfasst der Neubau, der in zweigeschossiger Bauweise und einem Staffelgeschoss an das Gebäude angebaut werden soll. Ein Teilbereich muss dafür abgerissen werden. Notwendig sei die Erweiterung auch, weil durch die bevorstehende Fusion mit der Volksbank Cloppenburg und die Zusammenlegung von Abteilungen der Bedarf an Mitarbeitern steigen werde.

Im ersten Obergeschoss sind Büros für Sachbearbeiter vorgesehen, im Erdgeschoss werden Beratungszimmer geplant. Davon soll es künftig insgesamt 16 geben, die von den Mitarbeitern gebucht werden können – und zwar ganz individuell an die Kunden angepasst. Die Besprechungsräume sollen nämlich nach den Garreler Bezirken gestaltet werden: mit großformatigen Fotos zu den Themen Landwirtschaft, Erneuerbare Energien, Geschichte, Familie und Vereine.

Im Keller wird Platz für die Technik geschaffen – unter anderem für ein Blockheizkraftwerk, das die umliegenden Gebäude versorgen soll.

Damit aber nicht genug. Die Pläne für den Neubau von zwei dreigeschossigen Gebäuden mit Staffelgeschoss – eines im Bereich der jetzigen Container, eines im Bereich der St.-Johannes-Straße – auf dem rund 4500 Quadratmeter großen Gelände sind ebenfalls schon weit vorangeschritten, wenn auch nicht final fertig. Baubeginn ist frühestens 2020, wenn die Erweiterung abgeschlossen ist.

Wohn- und Geschäftsräume sollen entstehen, denn der Bedarf nach Mietwohnungen in der Größenordnung 50 bis 80 Quadratmeter sei groß in Garrel, betont Herbers. Gespräche, unter anderem mit einem Dienstleister, gebe es bereits.

Darin untergebracht werden könnte auch eine Betriebs-Kindertagesstätte. In Zeiten des Fachkräfte-Mangels müssten Rahmenbedingungen geschaffen werden, um Familie und Beruf zu vereinbaren, begründete Ostermann die Überlegungen. Gespräche mit anderen Garreler Firmen würden dazu geführt.