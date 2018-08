Garrel Die Umleitung durch Garrel während der Fahrbahnsanierung auf der B 72 ab Anfang September wird nicht nur die Hauptstraße belasten, sondern auch die weiteren Straßen. Darauf weist die SPD-Fraktion im Garreler Gemeinderat hin und fordert in einem Antrag an die Gemeinde Garrel, auf der Straße Im Fange die Geschwindigkeit auf 30 km/h im Bereich der St.-Johannes-Kindertagesstätte zu begrenzen.

Weiterhin soll mindestens für die Dauer der Umleitungsmaßnahmen eine Fußgängerampel an der Kreuzung Im Fange/Immenstraße aufgestellt werden. Wenn sich die Ampel als geeignet erweise, um die Verkehrssicherheit auf der Straße weiter zu erhöhen, solle diese dort dauerhaft installiert werden, heißt es in dem Antrag weiter. Als weitere Maßnahme fordert die SPD-Fraktion, gelbe Markierungen als Haltlinien auf die Fahrbahn aufzutragen.

Gerade die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer dürfe während der Umleitungszeit nicht zu kurz kommen, heißt es in dem Antrag. In der St.-Johannes-Kita sei gerade eine sechste Gruppe ausgebaut worden. Zudem werde die Immenstraße von vielen Schülern auf ihren Weg zur Bushaltestelle an der Böseler Straße oder etwa zur Schule genutzt. Weiterhin befinde sich gegenüber die Praxis eines Allgemeinmediziners, die ebenfalls stark frequentiert werde.

Die Straße Im Fange ist als Umleitungsstrecke zur Entlastung der innerörtlichen Straßen geplant, der Verkehr werde während der Bauarbeiten auf der Bundesstraße aber in „unzumutbarem Maße“ zunehmen. Das schon deshalb, weil die Hauptstraße den Verkehr nur schwer aufnehmen könne und es durch die Errichtung der temporären Ampel an der Kreuzung Böseler Straße/Hauptstraße zu Wartezeiten komme. Auto- und auch Lkw-Fahrer, so vermutet die SPD-Fraktion, werden über die Straße Im Fange ausweichen. „Das Gefahrenpotenzial für die dort querenden Schüler und Kindergartenkinder sowie ältere Besucher der Arztpraxis wird sich unverhältnismäßig stark erhöhen“, begründet die SPD ihren Antrag.

Ziel müsse es sein, die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer deutlich zu minimieren und die Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer zu stärken und auszubauen. Die Gemeinde möge den Antrag nach Prüfung an die zuständigen Verkehrsbehörden weiterleiten.