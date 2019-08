Gehlenberg Eine beeindruckende Zuchtschau des Klubs „Kurzhaar-Voran Weser-Ems“ hat auf dem Gelände des Kulturzentrums Mühlenberg in Gehlenberg stattgefunden. Hündinnen mit den fantasievollen Namen wie „Ira vom Tatemeer“ oder „Peggy von Neuarenberg“ gehörten zu den 69 anwesenden Tieren.

Der Vorsitzende Willi Werner Immken konnte neben den Vereinsmitgliedern und weiteren Gästen auch die Spezialzuchtrichter begrüßen. Diese Aufgabe übernahmen vom Deutschkurzhaar-Verband der Präsident Michael Hammerer, der Obmann für das Prüfungswesen, Andreas Thomske, und der Bundeszuchtwart Gerd Schad. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, vor allem aber bei der Zuchtwartin Maria Lemmermöhle.

Insgesamt 16 Rüden liefen in der Altersklasse, davon wurden fünf mit dem Formwert „vorzüglich“ bewertet. In dieser Klasse können nur Hunde laufen, die am Tag der Zuchtschau mehr als 15 Monate alt sind. Vom Hündinnenring mit 24 zu bewertenden Deutschkurzhaar erhielten 13 Hündinnen den Formwert „vorzüglich“. Die anderen Rüden und Hündinnen liefen in der Jugendklasse und konnten den in dieser Klasse höchst möglichen Formwert „sehr gut“ erreichen.

Im Verband sind 34 Deutschkurzhaar-Klubs gelistet, der Klub „Kurzhaar-Voran Weser-Ems“ mit über 546 Mitgliedern ist der größte und erfolgreichste Verein in Deutschland und hat Mitglieder aus ganz Europa, Indien, USA und Mexiko. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 1300 Deutschkurzhaar-Welpen gezüchtet. „Der Welpe kostet im Alter von sechs Wochen 1000 Euro und ist dann gechipt, entwurmt und geimpft“, so der Vorsitzende.

Für die Dr.-Kleemann-Zuchtausleseprüfung erreichen von 2600 Welpen aus zwei Zuchtjahren 180 die Zulassungsvoraussetzungen. Die nächste Dr.-Kleemann-Zuchtausleseprüfung findet in der Zeit vom 8. bis zum 11. Oktober 2020 in Gehlenberg, Im alten Haferland 10, statt. Dazu werden die besten Deutschkurzhaar aus aller Welt erwartet, neben 180 Hunden etwa 500 Gästen.