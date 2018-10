Hamstrup „Was trinken die Kühe?“, fragte Marina Wilken die 22 Kinder der Regenbogengruppe des Lastruper St.- Agnes-Kindergartens, die zu einer Hoferkundung nach Hamstrup gekommen waren. „Milch!“, antworteten die Kinder wie aus einem Mund auf diese Fangfrage. Dass die Kühe Milch geben und Wasser trinken, diesen Unterschied kannten sie aber eigentlich schon. Trotzdem lernten sie bei ihrem Besuch auf dem Hof von Bernd und Marina Wilken viel über das Leben der Kühe und über die Milch.

„Dieser Besuch auf einem Hof ergänzt unser Thema ,Leben auf dem Bauernhof’“, erläutert Gruppenleiterin Maria Rump, die mit ihrer Kollegin Claudia von Kampe die Kinder betreute. „Wir müssen den Kindern die Landwirtschaft anschaulich nahebringen. Die Kinder müssen lernen, dass das Fleisch, das sie essen, vom Bauernhof kommt, dass dahinter Menschen stehen, die Tiere versorgen und pflegen und die Nahrung produzieren“, erläutert Marina Wilken, die den Hof zu einem Lernstandort ausbauen möchte. „Ich möchte meinen Mann auf dem Hof unterstützen, aber ich möchte als gelernte Erzieherin weiterhin auch pädagogisch arbeiten. Demnächst mache ich eine weitere agrarpädagogische Fortbildung“, erzählt die dreifache Mutter, die es wichtig findet, Kinder spielerisch und praxisnah an die Landwirtschaft heranzuführen und mit ihr vertraut zu machen. „Die Kinder sollen als die Verbraucher von morgen aber auch die Arbeit auf dem Bauernhof wertschätzen, um dann irgendwann zu verstehen, dass gute Arbeit Voraussetzung für eine gute Qualität der Nahrungsprodukte ist“, hofft die 30-Jährige.

Die Kinder waren begeistert von ihrem Besuch, auch wenn Tom meinte: „Mein Opa hat noch viel mehr Kühe.“ So sahen die Lastruper Kindergartenkinder nicht nur Rinder und Kühe, sie lernten, wie viel Silo ein Rind am Tag frisst, dass eine Kuh bis zu sechs Eimer Wasser trinkt, dass die Gülle den Boden düngt, wie eine Kuh gemolken wird und wie man aus Milch Butter macht. Besonders niedlich fanden sie das erst wenige Stunden alte Kälbchen. Dass sie dann spätestens am Abend eine Dusche nötig hatten, dafür sorgte das ausgiebige Toben im Stroh, das eine dichte Staubwolke erzeugte.

Der Förderverein „LaUB – Landwirtschaft, Umwelt, Bildung“ unterstützt durch pädagogische Begleitung an mehreren Lernstandorten der Region mit vorheriger schulischer Vorbereitung Kindergärten und Schulen bei der Vermittlung landwirtschaftlicher Themen.