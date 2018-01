Harkebrügge Noch sorgt das triste und nasskalte Winterwetter für keine Urlaubsstimmung am Harkebrügger See. Doch das wird sich bald ändern. So langsam schießen dort nämlich die Häuser sprichwörtlich aus dem Boden. „Ich denke, ab Ostern können die ersten Häuser bewohnt werden“, sagt Stefan Eilers, Investor und Geschäftsführer von SE Immobilien aus Groß Berßen im Emsland, der das Gelände am Harkebrügger See – wie bereits bekannt – in einen Ferienpark umwandeln will.

Insgesamt sollen dort 50 Ferienhäuser entstehen. „Die erste drei Häuser stehen schon und auch ein Grundstück ist verkauft“, sagt Stefan Eilers. Denn wer am Harkebrügger See bald entspannen will, muss nicht unbedingt ein Haus kaufen. „Es gibt mehrere Optionen. Entweder man kauft ein schlüsselfertiges Haus oder nur ein Grundstück und baut das Haus selber. Gleichzeitig bauen wir auch Musterhäuser, die auch mö­bliert vermietet werden können“, so Eilers.

Die Häuser sind verschieden aufgebaut. Ob Bungalow oder zweigeschossig – es gibt mehrere Varianten zur Auswahl. „Jedes Haus direkt am See soll aber auch eine Strandatmosphäre bekommen. Natürlich kann jeder Eigentümer auch individuell etwas verändern, wie zum Beispiel mit dem Bau ein Steganlage“, so Eilers. Die Grundstücke sind zwischen 500 und 800 Quadratmeter groß. „Die Preise fangen bei ungefähr 249 000 Euro an. Es gibt aber schon schlüsselfertige Grundstücke mit Haus für 299 000 Euro.“

Eigentlich hätten schon Ende 2017 die ersten Häuser stehen sollen. Doch neben dem schon ab September sehr schlechten Wetter gab es noch andere Probleme. „Es hat nicht alles so geklappt wie geplant. Nicht jeder Dienstleister oder Energieversorger konnte alle Fristen einhalten“, so Eilers weiter.

Doch jetzt geht es vorwärts im Park. „Natürlich werden wir auch die Außenanlagen herrichten“, so Eilers. Strand, Rasen und eine maritime Atmosphäre sollen am Harkebrügger See entstehen. „Dazu werden alle Häuser auch technisch auf dem neuesten Stand sein. Wir verlegen für alle Glasfaserkabel“, so Eilers.

Neben den Ferienhäusern soll auch ein Hotel mit Restaurant sowie ein öffentlicher Badestrand mit Wohnmobilstellplatz entstehen. „Wir haben schon mehrere Gespräche mit möglichen Investoren geführt. Ich bin da guter Dinge, denn genau das war meine Idee hinter dem Projekt. Neben dem Ferienpark soll auch am See getagt und gewohnt werden können“, so Eilers.

Auf der anderen Seite des Harkebrügger Sees sollen Hausboote angelegt werden. Eilers: „Auch hierfür sind wir bereits mit einem Investor im Gespräch.“