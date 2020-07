Nestbau In Harkebrügge: Storchenpaar macht es sich in Garten gemütlich

Harkebrügge Vor rund vier Jahren haben sich Frank und Karin Worthmann aus Harkebrügge entschlossen, auf ihrem Grundstück ein Zuhause für Störche einzurichten. Die Idee, so erzählt das Ehepaar, sei aus einer Stammtischlaune heraus entstanden, da Jahre zuvor immer wieder Störche über das Grundstück kreisten.

Mittlerweile ist das Nest von einem Storchenpaar besetzt – und erstmals hat sich auch Nachwuchs eingestellt. Darüber sind die beiden Harkebrügger Naturfreunde hoch erfreut. Um Erfahrungen für den Nestbau zu sammeln, haben sie sich damals Informationen von den Storchenfreunden aus Barßel geholt. „Die Auszubildenden aus unserem Betrieb hatten dann die Aufgabe, ein individuelles Storchennest zu bauen. Und die Kollegen vom Stammtisch haben den Korb geflochten“, erzählt Frank Worthmann.

Im Februar 2017 war es dann soweit. „Adebars House“ wurde aufgestellt und eine „Adebar-Gruppe“ gegründet. „Seitdem treffen wir uns jedes Jahr im Februar zum ,Betten machen’“, sagt Karin Worthmann. Die Gruppe war erfreut, dass 2017 dann auch schon ein erster Storch für zwei Tage das Nest aufgesucht hatte. Aber leider fand sich keine Partnerin ein.

Vor einem Jahr ließ sich dann tatsächlich ein Storchenpaar auf dem Nest nieder. Leider kam es aber nicht zur Eiablage, erzählt der Harkebrügger Unternehmer. „Wir wollten aber gerne, dass sich auch einmal Nachwuchs einstellt. So haben wir dann Udo und Anke Hilfers von der Storchenpflegestation Wesermarsch besucht und dort viel über Störche erfahren und wertvolle Tipps erhalten“, so Worthmann.

Um so mehr waren sie in diesem Jahr erfreut, dass sich erneut ein Storchenpaar heimisch machte und sogar Nachwuchs auf die Welt brachte. Auf die Namen „Happy“ und „Hope“ hat das Ehepaar die Storcheneltern getauft.

Weitere Störche wollten später ebenfalls das Nest besetzen. Doch „Happy“ und „Hope“ verteidigen ihre Wohnstube.

Nach erfolgreicher Brutzeit sind dann am 25. und 26. Mai „Fee“ und „Lucky“ geschlüpft. Am 29. Mai schaute plötzlich noch ein drittes Storchenbaby aus dem Nest. Dieses wurde „Angel“ getauft. „Leider ist es nur wenige Tage alt geworden“, bedauert Karin Worthmann. Mittlerweile machen „Fee und Lucky“ fleißig Flugübungen und werden in den nächsten Tagen zu ihren ersten Rundflügen starten. „Die stolzen Eltern beobachten das muntere Treiben nicht nur vom Nest aus, sondern auch vom Schornstein auf unserem Haus“, so Frank Worthmann

Das Ehepaar ist unendlich dankbar, so ein besonderes Ereignis hautnah jeden Tag in ihrem Garten erleben zu können und hoffen, dass „Happy“ und „Hope“ das nächsten Jahr wieder zu Besuch kommen.

Wer die Störche beobachten möchte, kann das über eine Livecam machen.

Mehr Infos unter www.worthmann-ma.de/livestream/