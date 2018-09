Frage: Herr Anhuth, der Landkreis gibt den Kommunen eine Woche Zeit zur Stellungnahme zur Kreisumlagensenkung um zwei Punkte, um noch in diesem Monat den Nachtrag verabschieden zu können. Die Frist ist bereits verstrichen. Wie haben die Bürgermeister reagiert?

Anhuth: Die Entwicklung der Finanzsituation des Kreises im laufenden Haushaltsjahr erfordert einen detaillierten Blick. Wir haben den Landrat darum gebeten, die Frist zur Stellungnahme zu verlängern, um so offene Fragestellungen noch im Vorfeld der Kreistags-Sitzung am 26. September klären zu können. So hoffen wir, bis dahin mit einer fundierten Stellungnahme der Städte und Gemeinden die Informationsbasis der Kreistagsmitglieder für die zu treffende Entscheidung noch erweitern zu können.

Frage: Es gehört ja auch ein Blick zurück. Im vorigen Jahr gab es – Knall auf Fall – 3,5 Millionen Euro vom Kreis als Sonderzuwendung, berechnet nach der Steuerkraft. Das fiel für Barßel nicht gerade günstig aus. In diesem Frühjahr gab es sogar 4,5 Millionen Euro, berechnet nach Fläche und Einwohner. Zumindest Cloppenburg verlangt noch für 2017 eine Erstattung. Wie ist da die Sachlage?

Anhuth: Hier gibt es keinen neuen Sachstand zu vermelden.

Frage: Die Bürgermeister haben vor neun Monaten eine Absenkung der Kreisumlage um sechs Punkte verlangt. Zwei Punkte gab es sofort, 2,5 Punkte als Sonderzuwendung. Jetzt gibt es noch einmal nachträglich eine Senkung um zwei Punkte. Da müsste die Forderung der Kommunen doch erfüllt sein?

Anhuth: Die nun von der CDU-Kreistagsfraktion beantragte unterjährige Senkung um nochmals zwei Punkte ergibt sich aus den Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt, als der Haushalt 2018 aufgestellt und verabschiedet worden ist. Der damals Ende des Jahres 2017 ergangene Hinweis der Städte und Gemeinden, dass durchaus Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage im Haushalt 2018 um sechs Punkte gesehen wird, erging auf Basis der damals bekannten Zahlen. Jetzt gibt es aktuellere Zahlen.



Frage: Was wollen Sie denn jetzt vorbringen, um eine Forderung nach höherer Senkung zu begründen?

Anhuth: Unser Plan ist, die offenen Fragen seitens der Städte und Gemeinden mit dem Landkreis zu klären und dann eine solide Stellungnahme zu der beantragten Senkung um weitere zwei Punkte auf den Weg zu bringen. Dafür erbitten wir nun die Fristverlängerung.