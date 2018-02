„Putenhalter haben Tierwohl verbessert“

Frage: Die Albert Schweitzer Stiftung hat eine Verbandsklage gegen die Putenhaltung erhoben. Wie beurteilen Sie das Vorgehen?

Thomas Storck: Das ist wahrlich nichts anderes als eine „Luftnummer“. Aus Sicht der Putenwirtschaft ist das inhaltlich substanzlos. Das ist auch eine haltlose Klage. Das ist wahrlich nichts anderes als eine „Luftnummer“. Aus Sicht der Putenwirtschaft ist das inhaltlich substanzlos. Das ist auch eine haltlose Klage.

Frage: Aber in der Klage werden systematische Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wie Überzüchtung und miese Haltungsbedingungen angeprangert. Auch Tierrechtler haben derartige Klagen schon vorgebracht.

Storck: Es ist auf den ersten Blick offenkundig: Das ist ganz klar ein Show-Prozess, der hier öffentlichkeitswirksam geführt werden soll. Von Verstößen kann nämlich, das zeigt der Blick in die Praxis, nicht im Geringsten die Rede sein. Es sind nämlich gerade die Putenhalter, die mit ihrer freiwilligen Selbstverpflichtung – den so genannten bundeseinheitlichen Eckwerten zur Haltung von Mastputen – die Standards in der deutschen Putenhaltung deutlich angehoben und das Tierwohl nachweislich verbessert haben. Und das alles im Einvernehmen mit Wissenschaft, Behörden und Tierschutz.

Frage: Selbstverpflichtung auf der einen Seite. Aber wer kontrolliert diese Vorgaben und Verpflichtungen?

Storck: Die Prüfung nehmen die zuständigen Behörden vor. Sie kontrollieren die Einhaltung der Vorgaben. Die Eckwerte haben damit quasi rechtsähnlichen Charakter und sind für alle deutschen Putenhalter bindend. Die Kontrollen zeigen, dass sie auch eingehalten werden. Einzigartig ist das Gesundheitskontrollprogramm. Das ist der Kern der Verpflichtungen. Die Putenwirtschaft ist mit diesen Maßnahmen in einer Vorreiterrolle für andere Bereiche der Nutztierhaltung.

Frage: Wird das auch wissenschaftlich begleitet?

Storck: Anhand der tierbasierten Indikatoren werden Rückschlüsse auf den Gesundheitsstatus und das Wohlbefinden der Puten gezogen. Dabei bekommt der Putenhalter direkt eine Rückkopplung. Gegebenenfalls wird dann die Erarbeitung und Umsetzung eines Gesundheitsplans in Zusammenarbeit mit dem betreuenden Tierarzt in die Wege geleitet.

Das zugrundeliegende Konzept wurde mit Vertretern aus Behörden aller Ebenen vom Bund bis zu den Kreisen, der Tierärzteschaft, dem Tierschutz und der Putenwirtschaft erarbeitet. Dabei gab es eine intensive wissenschaftliche Begleitung.

Frage: Klagen gibt es nicht nur über die Haltungsbedingungen, sondern auch über die Zucht. Gilt das Gesundheitskontrollprogramm für die gesamte Putenwirtschaft?

Storck: Wir sind in unseren Zielen auf das Wohl der Tiere ausgerichtet. Also gelten die Vorgaben sowohl für den Bereich der Putenhaltung als auch für den vorgelagerten Sektor der Zucht. Die moderne Geflügelzucht ist mit ausschlaggebend für eine kontinuierliche Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit der Geflügelfleischerzeugung. Vor allem aber hat die Geflügelzucht in den vergangenen Jahren signifikant auch zu einer Verbesserung des Tierwohls beigetragen. Durch eine ausgewogene Selektion wird der Wirtschaftlichkeit als auch dem Wohlergehen der Tiere Rechnung getragen.

Frage: Wie hoch sind die verbesserten Anteile im Zuchtprogramm oder geht es nur um eine Steigerung der Effizienz?

Storck: „Welfare-Kriterien“ machen in modernen Zuchtprogrammen einen Anteil von rund 35 Prozent der Zuchtziele aus. Das war zweifellos nicht immer so. Solche Ziele sind damit bei jeder Selektion ebenso stark gewichtet wie die Effizienzkriterien. Verbesserungen im Hinblick auf das Wohlbefinden und die Fitness der Tiere werden damit kontinuierlich erzielt.