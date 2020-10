Bauarbeiten in Friesoythe: Brücke über Küstenkanal ab 13. Oktober dicht

Kampe Die Brücke über den Küstenkanal in Kampe wird ab kommenden Dienstag, 13. Oktober, für rund zwei Monate voll gesperrt. Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee mitteilt, wird die Brücke voraussichtlich bis zum 18. Dezember nicht zu überqueren sein. Grund sind Arbeiten an der Konstruktion und am Belag.

Umleitungsstrecken werden rechtzeitig ausgeschildert. Die Umleitungen führen über Schwaneburg (Schwaneburger Straße), Edewechterdamm (Altenoyther Straße) und über die B 72. Aus Richtung Friesoythe kommend ist die Ortschaft Kampe diesseits des Kanals problemlos zu erreichen.