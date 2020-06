Tierschutz In Kampe: Mit der Drohne Rehkitze retten

Kampe Eine Profi-Drohne ist sehr teuer und nicht einfach zu bedienen. Die Pächter des Jagdreviers 7 in Kampe haben sich jetzt trotzdem eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft.

Wozu dient der Einsatz der Drohne ?

In Zukunft soll die Drohne alle Grasflächen abfliegen, bevor sie gemäht werden. So soll verhindert werden, dass Wild unnötigerweise getötet wird. Vor allem Rehkitze verstecken sich häufig im Gras und kommen beim Mähen oft zu Tode, weil sie nicht gesehen werden.

Wie funktionierte die Rettung der Kitze bislang ?

Bislang sind die Jäger des Reviers 7 in Kampe mit ihren Familien und Freunden die Grasflächen vor dem Mähen per Fuß abgelaufen. Das machen sie nach wie vor. Nur: Man finde so längst nicht alle Kitze, heißt es von den Jägern. Vor allem im hohen Gras habe man ohne Wärmebild keine Chance, Tiere zu finden. Außerdem brauche man viele freiwillige Helfer.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Worauf kommt es beim Drohneneinsatz an ?

Drohnenpilotin Pia Bunger, Tochter des Jagdrevierpächters Thomas Bunger, kennt sich mit der Drohne aus: Sie kann sie bedienen, einstellen und kalibrieren. „Das ist ganz schön kompliziert“, sagt die 25-Jährige. Die Flächen werden per Google Maps und GPS auf der Fernbedienung der Drohne ausgemessen und optimal eingestellt. Die Drohne überfliegt die Fläche innerhalb kürzester Zeit aus rund 20 Metern Höhe. Auf dem Wärmebild zeigen sich die Kitze als kleine schwarze Punkte. Neben Pia Bunger gehören zu dem ehrenamtlichen Drohnenteam Bernd Hogeback und Philipp Fleuren.

Hat es schon erste

Erfolge gegeben ?

Rund eine Woche nach dem ersten Einsatz hat das Team Ende Mai dank Drohne das erste Kitz gerettet. Philipp Fleuren hatte es im Gras nicht gesehen – obwohl er direkt davor stand. Mit Handschuhen wurde es in einen Karton gepackt und in die Böschung gestellt. Nach dem Mähen konnte es die Ricke heile zu sich zurücknehmen. Kurz darauf rettete das Team ein zweites Kitz.

Hilft das Drohnenteam auch andernorts ?

Das Drohnenteam hofft auf Anfragen von Landwirten aus der Umgebung, die wünschen, dass ihre Grasflächen vor dem Mähen abgeflogen werden –damit nicht mehr so viel Wild unnötig zu Tode kommt.